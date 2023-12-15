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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yargı süreci başlıyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yargı süreci başlıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yargı sürecinin başlayacağının açıklandığını belirtti. Özel, olayın üstünü kapatmaya çalışanların tepkiler sonucu adım atmaya mecbur kaldığını ve bu olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlu hakkında yargı süreci başlıyor
15.12.2023 - 10:32,  Güncelleme: 10:34
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Evladımız Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan, ardından yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yargı sürecinin başlayacağı açıklandı. Günlerce üstünü kapatmaya çalıştıkları, kusuru mağdurda aradıkları, tepkiler sonucu adım atmaya mecbur kaldıkları bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yargı sürecinin başlayacağının açıklandığını belirterek, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Evladımız Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan, ardından yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yargı sürecinin başlayacağı açıklandı. Günlerce üstünü kapatmaya çalıştıkları, kusuru mağdurda aradıkları, tepkiler sonucu adım atmaya mecbur kaldıkları bu olayın peşini bırakmayacağız"

Kaynak: ANKA
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Yunus Emre, Somali, Dış Politika, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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