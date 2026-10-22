CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin fon krizinde çifte standart ve şeffaflık istedi - Son Dakika
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CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin fon krizinde çifte standart ve şeffaflık istedi

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CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin fon krizinde çifte standart ve şeffaflık istedi
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CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, fon krizine ilişkin açıklamasında asıl öfkenin yalnızca yolsuzluk iddialarına değil toplumdaki çifte standart duygusuna yöneldiğini söyledi. Tekin, siyasette güçlenenlerin serveti ve fonlardaki paraların şeffaf biçimde sorgulanmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, fon krizine ilişkin, "Asıl öfke, yalnızca yolsuzluk iddialarına değil, toplumda oluşan çifte standart duygusuna yöneliyor. Vatandaşın borcu gecikince kapısına dayanılıyor da kamu kaynaklarının hesabı sorulunca neden aynı kararlılık görülmesin? Siyasette güçlenenlerin serveti de fonlarda dönen büyük paralar da şeffaf biçimde sorgulanmalıdır. Çünkü adalet, yalnızca güçsüzden hesap sormak değildir" dedi.

CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, fon krizine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'de vatandaş geçim derdiyle boğuşurken siyasette zenginleşme ve fonlar etrafındaki yolsuzluk iddiaları kamuoyunun vicdanını rahatsız ediyor. Bir tarafta ay sonunu getiremeyen emekli, borçla ayakta durmaya çalışan esnaf; diğer tarafta kaynağı ve ilişkileri sorgulanması gereken büyük servetler. Vatandaş simidin hesabını yaparken milyonların hesabını kim verecek?

Siyaset halka hizmet etmek için mi yapılır, yoksa güç ve nüfuz üzerinden servet büyütmenin kapısını açmak için mi? Bir siyasetçinin mal varlığı açıklanması gereken ölçüde artmışsa bunun kaynağını sormak kimseye düşmanlık değildir. Bu, halkın en doğal hakkıdır. Fonlar üzerinden yürütülen işlemlerde usulsüzlük şüphesi varsa para trafiği ve bağlantılar son kuruşuna kadar incelenmelidir. Kim para kazandı, kim zarar gördü, kim denetledi, kim sorumluluk taşıyor? Bu soruların cevabı siyasi hesaplarla değil, belgelerle ve bağımsız soruşturmalarla verilmelidir. Kimsenin makamı dokunulmazlık zırhı, hiçbir siyasi bağlantı adaletin önünde kalkan olmamalıdır.

Asıl öfke, yalnızca yolsuzluk iddialarına değil, toplumda oluşan çifte standart duygusuna yöneliyor. Vatandaşın borcu gecikince kapısına dayanılıyor da kamu kaynaklarının hesabı sorulunca neden aynı kararlılık görülmesin? Sıradan insanın her kuruşu sorgulanırken büyük paraların izini sürmek neden zor olsun? Elbette iddia, kanıtlanmış suç değildir. Ancak bu gerçek, hiçbir şüphenin araştırılmaması için bahane de olamaz. Somut bulgular varsa soruşturulmalı, suç kanıtlanırsa sorumlular kim olursa olsun hukuk önünde hesap vermelidir.

Bu ülke kimsenin çiftliği, devletin kasası da kimsenin şahsi cüzdanı değildir. Artık mesele açık: Siyasette güçlenenlerin serveti de fonlarda dönen büyük paralar da şeffaf biçimde sorgulanmalıdır. Çünkü adalet, yalnızca güçsüzden hesap sormak değildir. Herkes için hukuk, herkes için hesap verebilirlik! Peki, bu hesabı gerçekten soracak cesaret ve kararlılık nerede?"

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiGürsel TekinPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

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