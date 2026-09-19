CHP Genel Merkezi, 19 Eylül Gaziler Günü için gazilere minnet mesajı yayımladı

(ANKARA) - CHP'den, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, "Ülkemizin bağımsızlığı ve milletimizin güvenliği için mücadele eden tüm gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla paylaşılan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin bağımsızlığı ve milletimizin güvenliği için mücadele eden tüm gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun."