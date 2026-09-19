CHP Genel Merkezi, 19 Eylül Gaziler Günü için gazilere minnet mesajı yayımladı

CHP Genel Merkezi, 19 Eylül Gaziler Günü için gazilere minnet mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Merkezi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Mesajda, ülkenin bağımsızlığı ve milletin güvenliği için mücadele eden tüm gazilerin saygı, minnet ve şükranla anıldığı belirtildi, '19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun' ifadesi kullanıldı.
(ANKARA) - CHP'den, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, "Ülkemizin bağımsızlığı ve milletimizin güvenliği için mücadele eden tüm gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.
CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla paylaşılan mesajda, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizin bağımsızlığı ve milletimizin güvenliği için mücadele eden tüm gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun."
Kaynak: ANKA
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