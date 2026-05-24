CHP Genel Merkezi Önünde Gerginlik: Tahliye Talimatı ve Önlemler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Genel Merkezi Önünde Gerginlik: Tahliye Talimatı ve Önlemler

24.05.2026 11:29  Güncelleme: 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valiliği'nin CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için emir vermesi üzerine bina önüne çevik kuvvet ve TOMA yerleştirildi. Partililer ise girişleri bank ve saksılarla kapatarak önlem aldı.

(ANKARA) - Ankara Valiliği'nin, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verdiğini açıklamasının ardından, Genel Merkez önüne çevik kuvvet ekipleri ve TOMA yerleştirildi. Bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Genel Merkez'de nöbet tutan partililer ise giriş kapılarını, banklar ve beton saksılarla kapattı, katlar arası geçişlerde sınırlama getirildi.

CHP Genel Merkezi önünde sabah erken saatlerde yaşanan gerginliğin ardından, İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının, CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması talebiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulunması ve Ankara Valiliği'nin de CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat vermesi üzerine, Genel Merkez binası önüne, çevik kuvvet ekipleri ve TOMA yerleştirildi, bina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Buna karşılık Genel Merkez'de nöbet tutan partililer de olası müdahaleye karşı çeşitli önlemler aldı. Partinin giriş kapıları önüne parti otobüsleri yerleştirildi. Giriş kapıları, banklar ve beton saksılarla kapatıldı, katlar arası geçişlerde sınırlama getirildi. Kapılara yerleştirilen banklar, plastik kelepçelerle birbirine kilitlendi. Ayrıca binanın farklı noktalarındaki kapılar da beton saksılarla kapatıldı, bina içine de akordiyon barikatlar yerleştirildi. Bina önünde ise polisin gaz müdahalesine karşı varillere su doldurulduğu ve Genel Merkez önünde herkese medikal maske dağıtıldı.

"GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL'DİR"

Genel Merkez girişindeki merdivenlerin önüne, "Genel Başkan Özgür Özel'dir" yazısı ve Özel'in fotoğrafı konuldu.

Genel Merkez bahçesinde bekleyen CHP'liler, zaman zaman "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız", "Özgür CHP, Özgür Gelecek" şeklinde slogan atıyor.

CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokak ile civarındaki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bu arada, Parti'nin bulunduğu yerleşkeye girmeye çalışan başka bir grup, zaman zaman polis barikatlarını aşmaya çalıştı. Gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Merkezi Önünde Gerginlik: Tahliye Talimatı ve Önlemler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:52
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü Kılıçdaroğlu’nun açıklama yapması bekleniyor
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü! Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 12:04:02. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi Önünde Gerginlik: Tahliye Talimatı ve Önlemler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.