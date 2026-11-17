(ANKARA) - CHP Genel Merkezi, il örgütlerinden gelen talep doğrultusunda kurultay takvimini güncellendi. Buna göre üye listelerinin askıda kalma süresi 16 Ocak 2027'e kadar uzatılırken, ilçe kongreleri 27 Şubat'ta il kongreleri 3 Nisan'da başlayacak.

CHP Genel Merkezi, daha önce başlangıç tarihini 15 gün ertelediği kongre takvimini il ve ilçe örgütlerinden gelen talep doğrultusunda bir kez daha güncellendi.

CHP Genel Merkezi tarafından il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen yazıya göre; 12 Kasım'da askıya çıkacak üye listeleri, güncel takvime göre, 16 Ocak 2027'ye kadar askıda kalacak.

Takvimdeki bu değişiklik nedeniyle ilçe ve il kongreleri de ertelendi. Buna göre; daha önce 12 Aralık 2026'da başlaması planlanan ilçe kongreleri 27 Şubat 2027'de başlayacak, 28 Mart'ta tamamlanacak.

16 Ocak 2027'de başlayacağı duyurulan il kongreleri ise güncel takvime göre 3 Nisan'da başlayacak, 2 Mayıs'ta tamamlanacak.