CHP Genel Sekreteri Böke'den Gözaltı Tepkisi

(ANKARA) - CHP Genel Sekreteri CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke , "Halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarımızı ve yol arkadaşlarımızı gözaltına alarak siyasi ömrünü uzatabileceğini düşünen iktidar yanılıyor. Yılmadan çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Adalete dayanan bir düzeni, herkes için haysiyetli bir yaşamı mutlaka kuracağız" dedi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın CHP'li belediyelere yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında başlattığı operasyona sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi. Böke, şunları kaydetti:

"Yargıyı sopa haline getiren küçük bir çıkar grubu, Türkiye 'yi her sabah yeni operasyonlara uyanılan bir ülke haline getirerek yönetebileceğini sanıyor.

Halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarımızı ve yol arkadaşlarımızı gözaltına alarak siyasi ömrünü uzatabileceğini düşünen iktidar yanılıyor.

Yılmadan çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Adalete dayanan bir düzeni, herkes için haysiyetli bir yaşamı mutlaka kuracağız."