CHP Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda köpeğin neden olduğu zincirleme kaza: 12 yaralı

Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda karşıya geçmeye çalışan bir köpek, zincirleme bir kaza meydana getirdi. Kazada 12 kişi yaralandı. Olay, İstanbul Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 22.30 sıralarında gerçekleşti. Bir sokak köpeği TEM Otoyolu'ndan karşıya geçmeye çalışırken bir araca çarptı. Ardından aynı yönde seyreden diğer araçlar da bu araca çarparak zincirleme bir kaza yaşandı. Kazada 12 kişi yaralandı ve köpek olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.