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CHP Giresun Belediye Başkan Adayı Fuat Köse Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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CHP Giresun Belediye Başkan Adayı Fuat Köse Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

CHP Giresun Belediye Başkan Adayı Fuat Köse Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

CHP Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, kendileri için değil kent için göreve gelmek istediklerini söyledi. Seçilmeleri halinde sosyal demokrat belediyecilik anlayışını Giresun'da uygulamak istediklerini belirten Köse, bütçeyi tasarruflu kullanarak halkın yararına projeler üreteceklerini ifade etti. Toplantıya CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek ve Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş da katıldı.

04.02.2024 09:47
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CHP Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Köse, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, kendileri için değil kent için göreve gelmek istediklerini söyledi.

Seçilmeleri halinde sosyal demokrat belediyecilik anlayışını Giresun'da uygulamak istediklerini belirten Köse, "Belediyenin bütçesini tasarruflu kullanıp, halkımızın yararına projeler üreteceğiz. Biz yakın zamanda projelerimizi anlatacağımız geniş bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Orada tüm yapmak istediklerimizi, yapılmayanları anlatacağız." dedi.

Toplantıya CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek ve Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş da katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP Giresun Belediye Başkan Adayı Fuat Köse Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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