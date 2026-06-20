CHP Gönüllülerinden Olağanüstü Kurultay Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Gönüllülerinden Olağanüstü Kurultay Talebi

20.06.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Ankara Gönüllüler Platformu, acil olağanüstü kurultay çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Ankara Gönüllüler Platformu, olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. Platformun Kurucu Başkanı Müslüm Cankurtaran, "Hiç kimse örgütün iradesinden daha büyük değildir. Bu nedenle buradan güçlü bir çağrıda bulunuyoruz: Acil olağanüstü kurultay istiyoruz. Üye konuşsun, örgüt karar versin; kurultaydan çıkacak sonuca peşinen saygılı olduğumuzu da ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Gönüllüler Platformu bileşenleri ve bazı CHP üyeleri, parti Genel Merkezi önünde olağanüstü kurultay talebiyle basın açıklaması yaptı. Platform üyeleri, "Kurultay istiyoruz" sloganları eşliğinde Genel Merkez önünde toplanırken, ellerinde "Örgütün sesine kulak verin", "Birlikteyiz, kararlıyız" ile "Demokrasi örgütten başlar" yazılı dövizleri taşıdı.

CHP Ankara Gönüllüler Platformu Kurucu Başkanı Müslüm Cankurtaran, yaptığı açıklamada, siyasi bir talebin ötesinde parti demokrasisine sahip çıkmak adına toplandıklarını belirtti. Cankurtaran, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri, gönüllüleri ve emekçileri olarak partimizin kuruluş değerlerine bağlı, halkın iradesini her şeyin üzerinde gören insanlar olarak sesimizi duyurmak istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayımilliye ruhunun, Cumhuriyet değerlerinin, demokrasinin, laikliğin, sosyal adaletin ve halk egemenliğinin taşıyıcısıdır. Bu büyük çınarın gerçek gücü makamdan değil, örgüttendir. Bu partinin gerçek sahipleri seçimden seçime değil, her gün mücadele verenlerdir. Hiç kimse örgütün iradesinden daha büyük değildir. Hiçbir makam, hiçbir unvan, hiçbir kişisel hesap örgütün ortak aklının ve demokrasi iradesinin önüne geçemez."

"BİZİM MÜCADELEMİZ MAKAMLAR İÇİN DEĞİL, DEMOKRASİ İÇİNDİR"

Üyemiz konuşuyor, örgütümüz konuşuyor, partimize gönül veren insanlar konuşuyor. Bizler de diyoruz ki bu ses duyulmalı, bu kaygılar görülmelidir. Bizler ayrışmadan değil, birleşmeden yanayız. Bizler kavganın değil, örgüt demokrasinin yanındayız. Bu nedenle buradan güçlü bir çağrıda bulunuyoruz: Acil olağanüstü kurultay istiyoruz. Çünkü kurultay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek karar organıdır. Kurultay, tartışmanın son bulmasının ve örgütün sözünün belirleyici olmasının yoludur. Bizler kurultaydan çıkacak sonuca saygılı olduğumuzu da ilan ediyoruz. Kurultayda delegelerin özgür iradeyle seçeceği genel başkan, bizim genel başkanımız olacaktır. Çünkü bizim mücadelemiz kişiler için değil, ilkeler içindir. Bizim mücadelemiz makamlar için değil, demokrasi içindir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Gönüllülerinden Olağanüstü Kurultay Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı
Tüm sistem sil baştan: Taksilerde Singapur modeline geçiliyor Tüm sistem sil baştan: Taksilerde Singapur modeline geçiliyor
Ankara Adliyesi’nde sahte savcı alarmı: Polise talimat dahi vermiş Ankara Adliyesi'nde sahte savcı alarmı: Polise talimat dahi vermiş
Sakarya’daki çocuk müstehcenliği davasında karar Sakarya'daki çocuk müstehcenliği davasında karar
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza İşte ilk sözleri Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri
Şanlıurfa’da başlayan maç kavgası 2 kente daha sıçradı: 2’si ağır 13 yaralı Şanlıurfa'da başlayan maç kavgası 2 kente daha sıçradı: 2'si ağır 13 yaralı

15:38
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
15:14
15 Haziran’dan beri kayıptı, yayına gelenin kadının sözleri kocasını şoke etti
15 Haziran'dan beri kayıptı, yayına gelenin kadının sözleri kocasını şoke etti
14:54
“Cezaevinde Volkan Ayvazlı’ya işkence“ iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
"Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
14:27
İstanbul’un göbeğindeki plajda füze alarmı Bölge giriş çıkışa kapatıldı
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı
13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 16:06:36. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Gönüllülerinden Olağanüstü Kurultay Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.