CHP Grup Başkanvekili Başarır, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Başarır, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Türkiye'de 653 kreşimiz var. 210'u İstanbul'da, 105'i İstanbul Büyükşehir Belediyesinin.

27.11.2024 16:20
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, " Türkiye'de 653 kreşimiz var. 210'u İstanbul'da, 105'i İstanbul Büyükşehir Belediyesinin. Burada çocuklara dört kez yemek veriliyor. Burada çocuklar dünya standartlarına uygun bir şekilde bakılıyor, yetiştiriliyor." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belediye şirketlerinin borçları nedeniyle belediyeye aktarılan paydan kesinti yapılabileceğini belirten Başarır, "Bugüne kadar aklınız neredeydi? Konya, Yozgat, Denizli belediyelerine bu kararları uyguladınız mı? Sorun CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde birinci parti olması mı?" sorularını yöneltti.

Belediye kreşleri konusuna değinen Başarır, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 653 kreşimiz var. 210'u İstanbul'da, 105'i İstanbul Büyükşehir Belediyesinin. Burada çocuklara dört kez yemek veriliyor. Burada çocuklar dünya standartlarına uygun bir şekilde bakılıyor, yetiştiriliyor. Ne mutlu ki yerel yönetimlerdeki, 2019'dan bu yana söylüyorum, bu kreşlerde kalan bir çocuğun burnu kanamamış, hiçbir şikayet gelmemiş. İzmir'de ise 5 çocuk, anneleri çalışmak zorunda kaldığı için evde yalnız bırakılıp yanarak öldü."

Başarır, bazı teğmenlerin disipline sevkine ilişkin de "Bu teğmenler, hiçbir ceza almadan görevlerine devam etmeli." görüşünü savundu.

Yeni asgari ücretin en az 30 bin lira, en düşük emekli maaşının ise asgari ücret kadar olmasını isteyen Başarır, "Temel besin ürünlerine günden güne zam geliyor. İnsanlar ekmeğe ulaşamıyor, bayat ekmek kuyruklarında. Yeni yıla girerken harca, vergiye, her türlü cezaya yüzde 44 zam geliyor." ifadesini kullandı.

Ahmet Özer ile cezaevinde görüşme talebi

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başarır, terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ile görüşme taleplerinin, Adalet Bakanlığına iletildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına işaret eden Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanının bu konuda öncelikle ne biliyorsa, ne yapmak istiyorsa, ne düşünüyorsa kamuoyuyla, Meclis'le net, kesin, açık ibarelerle paylaşması gerekir. Devlet Bahçeli ile kendisi bir top çeviriyor. Üzüldüğümüz nokta şu; Adalet Bakanı, CHP Genel Başkanına, seçilmiş belediye başkanı için izin vermiyor ama Bahçeli'nin ve Cumhurbaşkanının çağrılarını gördüğümüzde dehşete düşüyoruz. Sen, 'Önlerini açarız, silahları bırakın' diyorsan, bir anlamda Devlet Bahçeli'nin söylediği affı söylüyorsun, af getireceğini söylüyorsun İmralı'ya. Açık olmalısın, aleni olmalısın, bunu herkes bilmeli."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Başarır, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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