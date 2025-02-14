CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Silivri Cezaevi'nde Ziyarette Bulundu

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(İSTANBUL)- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Silivri Cezaevi'nde Esenyurt Belediye Başkanı Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, TİP Milletvekili Atalay, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Toktaş ve şehir plancısı Kahraman'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Günaydın çıkışta, "Türkiye mutlaka bütün bunları yenen bir adalet iklimini tesis edecek ve Türkiye mutlaka yeniden demokrasinin, hukuk devletinin ülkesi olmaya dönecektir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı İstanbul Milletvekili Taşkın Özer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TİP Milletvekili Can Atalay, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve şehir plancısı Tayfun Kahraman'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın Silivri Cezaevi'ndeki görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Ahmet Özer 108. gündür içerde ve iddanemasi yok. Neden bir insan tutukludur ve 108 gündür iddannamesi yayınlanmaz? İddanamesi yayınlanmalı ki bir duruşma günü verilebilsin ve adalet tecelli etsin. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sözlerini iletiyorum: 'Kayseri olaylarıyla bizi ilişkilendiriyorlar, Zafer Partililerin attığı tiwitlerden bahsediyorlar. Onlardan kimisi 15 gün evvel kimisi 2 ay sonradır' dolayısıyla olaylarla alakasının omadığını bir kez daha burdan ifade ediyor.

Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş yine burada habercilik yaptığı için içerde. Yatarı olmayan bir isnası burada adeta zorla tutuyorlar. Can Atalay, seçilmiş Milletvekili Anaysa Mahkemesi kararına arağmen burada hukuksuz olarak tutulduğunun bir kez daha altını çizmek isterim. Gezi direnişinin kahramanlarından Tayfun Kahraman bizim TMMOB'den arkadaşımız. İBB'de Daire Başanığını yapmış bir arkadaşımız burada hukuskuz bir şekilde tutuluyor.

Burada bir mazlumun zulmedenlere karşı uyduğu sesi biz sizinle paylaşıyoruz. Türkiye mutlaka bütün bunları yenen bir adalet iklimini tesis edecek ve Türkiye mutlaka yeniden demokrasinin, hukuk devletinin ülkesi olmaya dönecektir.Biz bu inanç ve kararlılıkla tüm halkımıza selam ve sevgilerimizi iletiyoruz."