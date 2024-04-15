CHP Heyeti, Kepez Belediye Başkanı\'nın Tutuklanmasını Kınadı

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CHP heyeti, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün telefelik kazası sonrası tutuklanmasıyla ilgili Antalya Adliye'si önünde açıklama yaptı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mesut Kocagöz'ün derhal tahliyesine karar verilmesi gerektiğini belirterek, "Bilgi edinmek için çağırılan belediye başkanımız haksız, hukuksuz, dehşet verici bir şekilde tutuklu. Aynı olayı Çorlu'da yaşamadık mı? Çorlu'da bakan suçluydu. Burada suçsuz bir belediye başkanı var. Çorlu'da 11 duruşma bu kararı vermeyen mahkeme bugün burada suçu günahı sorumlu olmayan bir belediye başkanını ne hakla tutukluyor? Türkiye'de hepimizin hem gülüp hem ağlayacağı bir karar var" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'dan oluşan CHP heyeti, Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazası soruşturması kapsamında geçmişte teleferiğin bağlı olduğu ANET'in Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanması nedeniyle Antalya Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

"BU HUKUK GARABETİNİ KINIYORUZ"

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Mesut Kocagöz'ün 28 Kasım 2023'te aday olmak için istifa ettiğine dikkat çekerek, "O yüzden son dört aylık bakımları içerisinde kendisi yoktu. Onu bu konularda sorumlu tutarak gözaltı alıp arkasına tutuklamak bir hukuk garabetidir. Bu hukuk garebetini kınıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da adliye önünden yargıçlara seslenerek "Kendisinin hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur. Gelin vicdanınızın sesini dinleyin. Derhal Mesut Kocagöz'ün tahliyesine karar verin diyoruz" dedi.

Kocagöz'ün emniyete bilgi alınmak için çağrıldığında kapısına polis otosu gönderilmesine tepki gösteren Başarır, şöyle konuştu:

"BİLGİ EDİNMEK İÇİN ÇAĞIRILAN BELEİDYE BAŞKANIMIZ HAKSIZ, HUKUKSUZ, DEHŞET VERİCİ ŞEKİLDE TUTUKLU"

"Çok acı bir olay yaşandı. Haberi aldıktan sonra teleferik kazasıyla ilgili il başkanımız, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanlarımız yaklaşık 26 saat kurtarma çalışmalarına anbean katıldık. Tek isteğimiz oradaki yurttaşlarımızın kazasız bir şekilde kurtarılmasıydı. Bunu hep beraber yaptık. Ancak daha milletvekillerimiz, arkadaşlarımız dinlenmeden savcılık Kerpez Belediye Başkanımızı sadece bilgi almak için adliyeye davet ediyor. Ben buradan kıymetli yargıçlara sesleniyorum; hangi şekilde bizi adliyeye davet ederseniz edin zaten biz geliriz. Bilgi edinmek için çağırılan belediye başkanımız haksız, hukuksuz, dehşet verici bir şekilde tutuklu.

"YÜKSEK SEÇİM KURULU'NUN İSTİFA OLARAK VERDİĞİ TARİHİ KABUL ETMEYEN BİR MAHKEME VAR"

Aynı olayı Çorlu'da yaşamadık mı? Çorlu'da bakan suçluydu. Burada suçsuz bir belediye başkanı var. Çorlu'da 11 duruşma bu kararı vermeyen mahkeme bugün burada suçu günahı sorumlu olmayan bir belediye başkanını ne hakla tutukluyor? Türkiye'de hepimizin hem gülüp hem ağlayacağı bir karar var. 28 Kasım'da aday olmak için istifa ediyor. Bu belediye başkanı aday oluyor. Bu belediye başkanı seçiliyor. Sonra tutuklayan mahkeme diyor ki hayır diyor 'Sen Aralık 18'de istifa ettin' diyor. Bakın 1 Aralık'ta istifa etmeyen bir devlet memuru, kamu görevlisi aday olabilir mi? Niye bunu söylüyor çünkü o tarihten sonra bu tesisin bakımları yapılmış. Yani sorumluluğu ortadan kalkmış. Yüksek Seçim Kurulu'nun istifa olarak verdiği tarihi kabul etmeyen bir mahkeme var. Bugün belediye başkanıysa demek ki bu belediye başkanı 1 Aralık'tan önce istifa etmiş. Böyle bir şey olabilir mi?

"İKTİDAR TARAFINDAN HAZIMSIZLIK VARDIR"

Buradaki sorun şudur; 30 yıl sonra yüzde 50 ile kazandığımız bir belediye başkanımızın seçimin iktidar tarafından hazımsızlığı vardır. Biz belediye başkanımızın arkasındayız. Biz artık halkın iradesine mahkeme kararlarının bir darbe gibi gölge düşürmesinden rahatsız oluyoruz. Artık seçilen belediye başkanlarımıza mahkemeler birilerinin baskısı, telefonuyla karar vermesin. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir suçlama, iddiaa durumuyla belediye başkanı tutuklanmamıştır. Üzülüyorum. O yüzden buradan değerli yargıçlara sesleniyorum; bu hukuksuzluğa son verin. Kepez halkının iradesine gölge düşürmeyin. Belediye başkanımız seçilmiştir, görevindedir. Onun yeri Kepez Belediyesi'dir, cezaevi değildir. Bu şekilde bizleri, partimizi, belediyemizi kimse yıldıramaz.

"DERHAL MESUT KOCAGÖZ'ÜN TAHLİYESİNE KARAR VERİN"

CHP olarak, genel başkanımız, milletvekilimiz, belediye başkanlarımız il başkanımız ve örgütümüz, üyelerimiz ve Kepez Antalya halkı gerekirse belediye önünde adliye önünde günlerce nöbet tutarız. Alnımızın akıyla kazanmış olduğumuz halkın iradesiyle kazanmış olduğumuz belediyeyi mazbatayı hukuksuz bir kararla kimselere teslim etmeyiz. Değerli yargıçlara son olarak şunu söylüyorum; dosyayı okuyun, delillere bakın. Eğer ki benim belediye başkanımın sorumluluğu varsa biz zaten burada olmayız ama belediye başkanım istifa ettikten sonra o tesiste üç kez bakım yapılmış. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları 'olur' vermiş. Kendisinin hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur. Gelin vicdanınızın sesini dinleyin. Derhal Mesut Kocagöz'ün tahliyesine karar verin diyoruz."