Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Muradiye Pazar Yeri'nde Vatandaşları Dinledi

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Muradiye Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve önerileri dinledi.

Balaban, CHP İl Başkanı Özalper ile birlikte Muradiye Mahallesi Pazar Yeri'nde tezgah açan esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar tezgahlarını tek tek dolaşan Balaban ve Özalper'e; CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, belediye meclis üyeleri, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen ve Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran da eşlik etti.

Ziyaret kapsamında esnafın ve vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Balaban, iletilen konuların ilgili birimlere aktarılması için not alarak gerekli talimatları verdi.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Balaban, esnafın kent ekonomisindeki önemine dikkati çekerek, "Esnafımız kent ekonomisinin can damarıdır. Yaşanan sorunları yerinde dinleyip çözüm üretmek önceliğimizdir" dedi.

Özalper ise sahada olmanın ve yurttaşlarla doğrudan temas kurmanın önemine vurgu yaparak, "Sahada olmaya, yurttaşlarımızın sesini dinlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.