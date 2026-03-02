Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Muradiye Pazar Yeri'nde Vatandaşları Dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Muradiye Pazar Yeri'nde Vatandaşları Dinledi

02.03.2026 10:42  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Muradiye Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Balaban, esnafın kent ekonomisindeki önemine vurgu yaptı.

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Muradiye Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve önerileri dinledi.

Balaban, CHP İl Başkanı Özalper ile birlikte Muradiye Mahallesi Pazar Yeri'nde tezgah açan esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar tezgahlarını tek tek dolaşan Balaban ve Özalper'e; CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, belediye meclis üyeleri, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen ve Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran da eşlik etti.

Ziyaret kapsamında esnafın ve vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Balaban, iletilen konuların ilgili birimlere aktarılması için not alarak gerekli talimatları verdi.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Balaban, esnafın kent ekonomisindeki önemine dikkati çekerek, "Esnafımız kent ekonomisinin can damarıdır. Yaşanan sorunları yerinde dinleyip çözüm üretmek önceliğimizdir" dedi.

Özalper ise sahada olmanın ve yurttaşlarla doğrudan temas kurmanın önemine vurgu yaparak, "Sahada olmaya, yurttaşlarımızın sesini dinlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yunusemre, Belediye, Ekonomi, Balaban, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Muradiye Pazar Yeri'nde Vatandaşları Dinledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Sivasspor, Rey Manaj’la güldü Sivasspor, Rey Manaj'la güldü
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

13:15
Michael Carrick’in Manchester United’ı resmen uçuyor
Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor
12:50
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
12:50
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
12:34
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
12:21
ABD askerinin itibarı yerlerde Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 13:24:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Muradiye Pazar Yeri'nde Vatandaşları Dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.