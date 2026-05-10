CHP Heyeti Erbaa'da Yurttaşların Sorunlarını Dinledi

10.05.2026 17:16  Güncelleme: 00:41
Tokat'ın Erbaa ilçesinde CHP heyeti, esnaf ve çiftçilerin maliyet artışları nedeniyle yaşadığı geçim sıkıntılarını dinledi. Vatandaşlar, artan gıda fiyatları ve sağlık hizmetlerine erişimdeki sorunları dile getirdi.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - CHP'nin 81 ilde sürdürdüğü saha çalışmaları kapsamında Tokat'ın Erbaa ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen CHP heyetine esnaf ve çiftçi maliyetlerden dert yandı. Bir esnaf "Eskiden parayı poşetle götürüyorduk, şimdi cebe sığıyor. Pazara artık gençler gelmiyor, pazarcılık bitti" dedi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Erdoğan Kılıç, Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ve Erbaa İlçe Başkanı Hüseyin Çakır'dan oluşan heyet, Erbaa'da pazar yerlerini ve kırsal bölgeleri ziyaret etti.

Heyete dert yanan yurttaşlar; mazot, gübre ve temel gıda fiyatlarındaki artışın geçimi imkansız hale getirdiğini vurguladı.

Pazar yerindeki durgunluğa işaret eden bir esnaf, gençlerin pazardan elini eteğini çektiğini belirterek, "Şu andaki imkanlar on sene öncesinin yanında değil. Arada uçurum var. O zamanlar piyasadan parayı poşetle götürüyorduk, şimdi cebe sığıyor sığmıyor. Pazara artık gençler gelmiyor, pazarcılık bitti. Yaşlılardan başka gelen yok. Bizim derdimiz geçim, aldığımızın parasını ödeyemiyoruz. Öğlen oldu, bakın pazarda insan yok" diye konuştu.

"20 BİN LİRA MAAŞLA NE YAPAYIM?"

Emekli bir vatandaş ise "2013 yılında emekli oldum. Asgari ücret 28 bin lira, ben alıyorum 20 bin lira. 5 bin 300 gün prim yatırdım, 3 bin 600 günü olan da benimle aynı maaşı alıyor. Burada adaletsizlik var. Yumurtaya yine 30 lira zam gelmiş, bizi bunlardan Allah kurtarsın" diye konuştu.

Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntıları dile getiren bir başka yurttaş da "Hastane var ama doktor yok. Kızımı gece götürdüm, sevk etti. Ankara, Samsun, Amasya, Sivas... Hiçbirinde doktor yok. Nereye gidelim?" ifadelerini kullandı.

YURTTAŞ ÜRETİM MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEDİ

Bir çiftçi de devletten hibe değil, üretim maliyetlerinin düşürülmesini talep ederek şu ifadeleri kullandı:

"Ben destek istemiyorum; mazot ucuz olsun, gübre ucuz olsun istiyorum. Şu an tohum ve fidan borcumu Ziraat Bankası'na ödeyemiyorum. Şaka yapmıyorum, çok ciddiyim. AK Parti'ye bir sefer oy verdim, durum işte ortada."

Bir esnaf ise yerel yöneticilerin halktan koptuğunu belirterek, "Belediye başkanının pazara geldiği yok. Kürsüye çıktığınızda ekonomiden, bütçeden, cezalardan bahsedin. Halkın gündemi kürsülerde atışmak değil, geçimdir. Bu tezgahtaki mal 100 bin lira, öğlen oldu ben kime ne satacağım? Para var ama huzurumuz yok, düzenimiz yok, ahlakımız bozuldu" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
