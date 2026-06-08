CHP İl Başkan Yardımcısı Filyos Çayı'nda Bulundu

Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu (2)
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Karabük'te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in, saat 09.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Düştüğü noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağına takılı halde bulunan Erten'in cansız bedeni, ekipler tarafından botla sudan çıkarıldı. Erten'in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.
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