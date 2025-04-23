CHP İstanbul'dan Deprem Nedeniyle Yürüyüş İptali

(İSTANBUL ) - İstanbul'da meydana gelen depremin ardından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İlçe başkanlarımızın ve belediye başkanlarımızın meydana gelen deprem nedeniyle teyakkuz halinde görev başında olma gerekliliğinden dolayı bugün yapacağımız Ulusal Egemenlik Yürüyüşümüzü iptal ettik" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul'da saat 12.49'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bugün yapacakları Ulusal Egemenlik Yürüyüşü'nü iptal ettiklerini duyurdu. Çelik'in duyurusu şöyle:

"Kıymetli İstanbullular,

İlçe Başkanlarımızın ve Belediye Başkanlarımızın meydana gelen deprem nedeniyle teyakkuz halinde görev başında olma gerekliliğinden dolayı bugün yapacağımız Ulusal Egemenlik Yürüyüşümüzü iptal ettik.

İstanbul Büyükşehir Belediyemiz süreci AKOM'da, bizler de sahada takip ediyoruz.

Dileğimiz hiçbir vatandaşımızın can ve mal kaybı yaşamaması, böylesi bir afetin tekrarlanmamasıdır. Bir kez daha geçmiş olsun."