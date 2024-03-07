CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Belediye Kapılarına İlişkin Açıklama

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Seçilmesi halinde belediye kapılarının DEM Parti'ye kapalı olacağını söyleyen CHP'nin Afyonkarahisar Belediyesi Başkan adayı Burcu Köksal'in sözleri ile ilgili bir değerlendirme de de İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten geldi. Çelik, "İstanbul'da CHP'li adayların kazandığı tüm belediyelerin kapısı 16 milyon İstanbulluya açık olacak. Eşit hizmet, adil yaşam ve liyakat bizim parolamız olacak" dedi.

Çelik sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yerel yönetimler halkın doğrudan doğruya temas ettiği devlet kurumlarıdır. Hangi partiden, inançtan ya da kimlikten olursa olun vatandaşlarımızın eşit hizmet aldığı, kapılarının herkese açık olduğu hizmet yerleridir. Biz "...millete efendilik yoktur; hizmet etme vardır..." bakış açısını kendimize rehber edinmiş halk sevgisiyle kuşanmış Cumhuriyet Halk Partili neferleriz. Kimsenin siyasi amaçları için, ucuz hesaplar yaparak toplumu kamplara ayırmasına izin vermeyiz. Bunu yapan dost ya da rakip kim olursa olsun karşısında dururuz. İstanbul bunu başardı. İstanbul'da Ekrem Başkan'la, partizanlığı, ayrımı, belli bir zümreye hizmeti, hizmetten yoksun bırakmakla tehdit etme alışkanlığını sonlandırdık. İstanbul'da CHP'li adayların kazandığı tüm belediyelerin kapısı 16 milyon İstanbulluya açık olacak. Eşit hizmet, adil yaşam ve liyakat bizim parolamız olacak".