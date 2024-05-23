CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Büyük Emekli Mitingi\'ne davet etti

Güncel

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, pazar günü partisinin Ankara'da yapacağı "Büyük Emekli Mitingi"ne herkesi davet etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığının 26 Mayıs Pazar günü Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek "Büyük Emekli Mitingi"yle ilgili 81 il örgütüyle eş zamanlı olarak Beşiktaş Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasında konuşan Çelik, emeklinin taleplerini yerine getirmek için orada olacaklarını söyledi.

Emekli maaşıyla yaşamaya çalışan 16 milyonun üzerindeki vatandaşın sesini duyurmak için meydanlara çıktıklarını belirten Çelik, "Haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacıyla karşınızdayız." dedi.

Özgür Çelik, şunları kaydetti:

"Binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanacağız. 'Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor' diyeceğiz. En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."

Herkesi mitinge davet eden Çelik, "Büyük Emekli Mitingi" için İstanbul'dan otobüsler kaldırılacaklarını aktardı.