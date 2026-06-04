CHP İstanbul Kongresi Davası Reddedildi - Son Dakika
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CHP İstanbul Kongresi Davası Reddedildi

04.06.2026 14:14
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CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava, davacıların feragat etmesiyle reddedildi.

CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava, istinafın bozma kararı sonrası yeniden görülmeye başlandı. Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi, davacıların davadan feragat ettiğini bildirdi. Davacı avukatının katılmadığı duruşmada, davanın reddine karar verildi.

Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, 11 Eylül 2025 tarihinde verdiği kararda; İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin talepleri reddetmiş, CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davayı pasif husumet yokluğu nedeniyle düşürmüş, kurultayın iptali talebini ise aynı konuda daha önce açılmış bir dava bulunduğu gerekçesiyle dava şartı yokluğundan usulden reddetmişti.

İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI KALDIRILDI

Karara karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Hukuk Dairesi, davacı vekilinin mazeretinin kabul edilmesine rağmen yargılamanın yokluğunda tamamlanmasının usule aykırı olduğuna hükmetti. Daire ayrıca taraflara verilen açıklama süresinin dolmasının beklenmeden hüküm kurulmasını da hukuka aykırı bularak ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı ve dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

DAVACILAR, DAVADAN FERAGAT ETTİ

Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına davalı CHP'nin avukatı Kadri Gökhan Sultan katılırken; davacı avukatı Onur Yusuf Üregen mazeret bildirerek duruşmada yer almadı. Mahkeme hakimi, davacıların davadan feragat ettiğini bildirdi. Söz verilen Avukat Sultan, davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme de davanın reddine karar verdi. Öte yandan birleştirilen CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin davanın bir başka mahkemede açıldığını ve derdest olduğunu belirterek, bu yönden de davanın reddine hükmetti.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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