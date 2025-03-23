CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Ön Seçimde Oy Kullandı

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurulan ön seçim sandığında oy kullandı. Salıcı, "Şu anda partiye yönelik yapılan saldırılara karşı beraber olmamız lazım. Partiyi hep beraber savunuyor olmamız lazım. Bütün bu tek adam rejiminin değişmemesi için çaba gösteren iktidarın baskılarına karşı Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmamız lazım" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim sandığı bugün kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak girdiği seçimde CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da oyunu kullandı.

İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde kurulan sandıkta oyunu kullanan Salıcı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Şu anda partiye yönelik yapılan saldırılara karşı beraber olmamız lazım. Partiyi hep beraber savunuyor olmamız lazım. Bütün bu tek adam rejiminin değişmemesi için çaba gösteren iktidarın baskılarına karşı Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmamız lazım. Onun için sandıktayız. Bütün üyelerimiz ve bugün gelip dayanışma sandığında oy verecek vatandaşlarımız gibi oyumuzu kullanıyoruz" dedi.