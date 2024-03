CHP Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışını Yaptı

Güncel

HABER: YAĞMUR BERİL VAROL - KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Efes Selçuk Belediye Başkanı ve CHP Efes Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yaptı. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay açılışta AKP'li belediye başkanları ile ilgili konuştu. Tugay, "İnsanlarımızın hakkını yediniz. İnsanları yoksullaştırdınız, Bu milleti düşünmediniz bu millet gereken cevabı size sandıkta verecek "dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı ve CHP Efes Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel seçim koordinasyon merkezi açılışında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın yanı sıra CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, İl Gençlik Kolları ile çok sayıda partili katıldı.

Seçim koordinasyon merkezi açılışında Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den sonra konuşan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay şunları dile getirdi:

"Bu ülkeyi ve güzel insanlarının birini diğerinden ayırmadan, ne diline ne ırkına ne şehrine ne memleketine ne mezhebine ne etnik kökenine hiçbir şekilde kimseyi birbirinden ayırmadan bu ülkenin insanlarına bu güzel devlete büyük Cumhuriyete nasıl inandığımız her birisi görsünler. Çünkü biliyorsunuz yıllardır bir oyun oynanıyor. Gizli ve sinsi bir oyun oynanıyor. Her seçim zamanında vatandaşlarımızın bir kısmını diğerine kışkırtmak için dini dili kökeni mezhebi kullandılar. Buna son vermenin zamanı geldi. Bu ülkedeki tüm insanların her birinin diğerinden değerli olduğunu söylemenin zamanı geldi. İşte bu özgürlük ve halkçılığın bu Türk milletinin sesidir.

"HER GÜN ŞEHRİMİZİN 4 KÖŞESİNDEYİM"

Bugün sabah Karabağlar'da sonra Beydağ'da sonra sizlerle beraberim. Her gün şehrimizin 4 köşesindeyim. Gittiğimiz her yerde gittikçe artan kalabalık ve coşkuyu görüyorum. Ama beni en çok etkileyen şey; bizim gittiğimiz her yerde daha fazla gencimizi çocuğumuzu ve kadınımızı görüyoruz. Burada da bu var. Bu hakkı yemek istemem, bu bilge bakışlarıyla yıllardır kendi çocukları için dertlenen bizlerin aydınlık geleceği için mücadele etme yolunda enerji veren büyüklerimizi görüyorum sevgi saygıyla selamlıyorum sağ olsunlar.

3 -5 nesil bir arada olalım torunlarımızla çocuklarımızla inşallah güzel günleri beraber görelim. Bunu hak ettik. Asla yalnız bırakmayacağız sizi. Biz Selçuk'ta neler yapacağımızı nasıl hizmet edeceğimizi biliyoruz. Tüm İzmir'e biliyoruz. ve gelecekte çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla, büyüklerimizle, çiftçimizle, emekçimizle, emeklimizle geleceğimizi nasıl kuracağımızı ve sevgi saygımızla yapacağımızı, Cumhuriyete borcumuz nedeniyle biliyoruz. Her yerde söylüyorum. Verilmiş söz sözdür yerine getirilecek."

TUGAY VE SENGEL KOL KOLA

Tugay Selçuk'taki ulaşımla ilgili soruna değinerek, şunları dile getirdi: "Selçuk'ta İZTAŞIT başlayacak ve ulaşım sorununuzu çözeceğiz. İZBAN seferleri de düzenlenecek merak etmeyin. Çocuklarımız için daha fazla kreş, kütüphane, kültür tesisi, büyüklerimize sosyal tesisler yapacağız. ve haklarını asla ödeyemeyeceğimiz kadınlarımız. Eşimle çıktık huzurlarınıza sağ olsun; bugün konuşma oldu aramızda dedim ki; "yorgun görünüyorsun" sonra kendim cevapladım; "galiba ben sırtımda 4,5 milyon insanın sorumluluk yüküyle geziyorum sende benim yükümle geziyorsun" sağ olsun. Ama bu ülkede birinin hakkı teslim edilecekse bu milletin kadınların hakkı teslim edilmelidir. Bugün burada bu gurur tablosunda ilçe başkanı ve belediye başkanı kadın olan Selçuk'ta konuşmanın gururunu duyuyorum. Ülkenin tüm kadınlarına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bu dönemde genel başkanımız Sayın Özgür Özel dedi ki; "İzmir'e ne kadar çok kadın belediye başkanı atayabilirsek iyi olur" dedi. Tarihte ilk defa bugüne kadar toplam kadın 6 belediye başkan adayı varken, bu dönemde seçilecek 9 kadın belediye başkan adayı gösterdi ve İzmir'i gururlandırdı ona çok teşekkür ediyorum. Mesaj verdi;" daha çok gençle, kadınla ülkemiz daha çok kazanacak." Biz gençlerimize ve kadınlarımıza güveniyoruz. Yarın 8 Mart emekçi kadınlar günü. Biz her 8 Martta Karşıyaka'da önce Zübeyde Annemizi ziyaret ederiz. Ona şükranlarımızı sunarız. Onu Türk kadınının sembol isimlerinden biri olarak görürüz ve Atatürk'ümüzü yetiştirdiği için şükran sunup rahmet dileriz. Sonra gün boyunca neden Türkiye'de kadınlar daha fazla eziyet daha fazla haksızlık görüyor daha ucuz rakamlarda çalıştırılıyorlar neden şiddete maruz kalan kadınlar için gereken yapılmıyor deriz ve sorarız. Biz haklarını bugüne kadar hep savunduk bundan sonra samimiyet ve ciddiyetle savunmaya devam edeceğiz. Ben buradan İzmir'deki annelere Selçuk'tan müjdeliyorum; inşallah 1 Nisan'da bu şehre belediye başkanı olacağım. ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun uygulamasını İzmir'e getiriyorum. 0-4 yaş annelerine "anne kart" uygulamasıyla ulaşımı hemen 1 Nisan'dan sonra ücretsiz yapacağız.

Tabi ki toplumun tüm mağdur olmuş tüm kesimlerine öğrencilerimize uygulamalarımıza sosyal desteklerimize devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik bizim işimiz. Halka sahip çıkmak haksızlıklara karşı çıkmak bizim işimiz. İşsiz gençlerimiz için yeni iş alanları açacağımız kalkınma belediyeciliği de bizim işimiz olacak.

"İZMİR'E DAİR HAYAL KURANLARIN HAYALLERİ BOŞA ÇIKACAK"

İzmir'e dair hayal kuranların hayallerinin boşa çıkacağından emin olduğumu söylüyorum. Eminim çünkü. Onlar İzmir'e bakamayacaklar. İzmir'e bakarken ellerinde olan bir sürü yeri kaybedecekler. Alamayacaklar asla ve ellerindeki bir sürü yeri kaybedip biz ne yaptık diyecekler şaşkınlıkla bakacaklar. Bu yalanla dolanla rüşvetle sağlayabileceğiniz bir şey değil. İnsanlarımızın hakkını yediniz. İnsanları yoksullaştırdınız hakkını yediniz okullarda hastanelerde kötü hizmet veriyorsunuz. Yaptığını her şey sadece para ve birilerini zengin etmek için yapılmış şeyler. Bu milleti düşünmediniz bu millet gereken cevabı size sandıkta verecek ve en kısa zamanda oturduğunuz koltukların ayakları kıracak. Bir Nisan'dan itibaren İzmir'de ve Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak. İnanın buna. Bu sayfa aydınlık güzel eşitlikçi bir sayfa olacak. Bu sayfa kimsenin mutsuz olmadığı bir sayfa olacak. İnanın bana. Başaracağımız bu yeni dönemde bana Filiz başkanıma bizimle mücadele eden herkese yoldaş olmaya var mısınız?"