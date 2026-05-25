CHP İzmir İl Başkanlığı'na Baro'dan destek ziyareti

CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası İzmir İl Başkanlığı'na destek ziyaretleri sürüyor. İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, beraberindeki heyetle CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yılmaz, mutlak butlan kararının hukuken yok sayılması gerektiğini belirterek, 'Tek adam rejimi' eleştirisinde bulundu ve yargı mensuplarına hukukun üstünlüğünden ayrılmamaları çağrısı yaptı. CHP İl Başkan Vekili Murat Aydın ise sorunun sadece CHP sorunu olmadığını, anayasal demokratik rejim sorunu olduğunu vurguladı.