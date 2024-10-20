CHP Kadın Kolları Eğitimleri Ankara\'da

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(ANKARA) - CHP Parti Okulu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nın hazırladığı Kadın Kolları Yönetici Eğitimleri, Ankara'da düzenlendi. Eğitime, Ankara'nın ilçelerindeki kadın kollarında görev yapan 124 yönetici katıldı. CHP Parti İçi Eğitim Birimi Sorumlusu Özcan Baripoğlu, "Her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz kadın liderlerimiz bu eğitimler ile daha da güçlenecek" dedi.

CHP, Parti Okulu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı ortaklığında düzenlenen Kadın Kolları Yönetici Eğitimi'nin Ankara etabı, 19-20 Ekim tarihleri arasında CHP Parti Okulu'nda gerçekleştirildi. Ankara'da görev yapan kadın kolları yöneticilerine yönelik düzenlenen eğitimin açılış konuşmasını Özcan Baripoğlu gerçekleştirdi.

Eğitimi, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da ziyaret ederek, kadın kollarının dünyayı değiştirme hedefini paylaştı ve eğitimin bu yoldaki önemine dair görüşlerini aktardı.

Siyasal İletişim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yönetici Olmak, Toplumsal Cinsiyet eşitliği, Örgütlenme Projesi Oluşturma başlıkları altında verilen eğitimlerin eğitmenliğini CHP Parti Okulu'nun deneyimli eğitmenleri gerçekleştirdi.

Kadın Kolları çalışmalarına yeni örgütlenme projelerinin de görüşüldüğü eğitimde, fikir tartışmaları ile partinin kurumsal çerçevesinde atılacak adımlar belirlendi. Türkiye'nin dört bir yanında devam edecek olan Kadın Kolları Yönetici Eğitimlerine ana kademelerde görev yapan tüm kadın yöneticilere katılımcı sertifikaları teslim edilecek.

Parti için cinsiyet eşitliğinin, eğitimle güçleneceğini ifade eden Özcan Baripoğlu, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine de öncülük ediyoruz. Kadın üyelerimizin ve yöneticilerimizin partimizde üstlendiği zorlu görevlerin eğitimsel çerçevesini uzun bir çalışma maratonu sonucunda hazırladık. Her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz kadın liderlerimiz bu eğitimler ile daha da güçlenecek" dedi.