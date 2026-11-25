(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, 81 ilin kadın kolları başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıda örgütlü mücadele, çalışma programları, hayata geçirilmesi planlanan projeler ve yol haritası değerlendirildi.

Gülsever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Genel Merkezimizde 81 il Kadın Kolları Başkanımızla bir araya geldik. Örgütlü mücadelemizi, çalışma programlarımızı, hayata geçireceğimiz projeleri ve yol haritamızı değerlendirdik. 81 ilde aynı inanç, aynı kararlılık ve ortak hedefle; kadınların yaşam hakkı, emeği, eşitliği ve siyasette güçlü temsili için çalışmaya devam ediyoruz. Güçlü kadın, güçlü örgüt, güçlü parti, güçlü Türkiye!"