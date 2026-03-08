CHP Kadın Kolları İstanbul İl Başkanı Dursun: "8 Mart Sadece Bir Anma Günü Değil, Eşitliğe Giden Yolda Bir İnşa ve İsyan Günüdür" - Son Dakika
CHP Kadın Kolları İstanbul İl Başkanı Dursun: "8 Mart Sadece Bir Anma Günü Değil, Eşitliğe Giden Yolda Bir İnşa ve İsyan Günüdür"

08.03.2026 15:34  Güncelleme: 17:21
CHP Kadın Kolları İstanbul İl Başkanı Hatice Selli Dursun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde açıklama yaptı. Kadınların özgür olmadığı bir toplumda demokrasinin sadece bir kelimeden ibaret olduğunu vurgulayan Selli, “8 Mart sadece bir anma günü değil, eşitliğe giden yolda bir inşa ve isyan günüdür” dedi.

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Mehmet ÇALPAR

CHP İstanbul Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kadıköy CHP İlçe Başkanlığı önünde bir araya geldi.

"Dileklerimiz ayrı, öfkemiz bir, dünya, kadınların mücadelesiyle değişecek" yazılı pankart açan CHP'li kadınlar, "Susmuyoruz, korkmuyoruz itaat etmiyoruz", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. Kadınlara, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da destek verdi."

CHP Kadın Kolları İstanbul İl Başkanı Hatice Selli Dursun, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bugün tarihsel bir direnişin simgesi olan 8 Mart'ı kadınların yaşam hakkının, sistematik olarak tehdit edildiği, şüpheli ölümlerin karanlıkta bırakıldığı ve faillerin cezasızlıkla ödüllendirildiği bir dönemde karşılıyoruz. Şiddeti önlemekle yükümlü mekanizmaların işletilmemesi, kazanılmış haklarımıza yönelik aralıksız saldırılar ve bizlere hayatta kalmayı bir lütuf gibi sunan bu karanlık düzen tesadüf değildir. Ancak bilinmelidir ki, kadın düşmanı politikalara, derinleşen yoksulluğa ve bizleri evlere hapsetmeye çalışan zihniyete karşı bizler, eşit ve özgür bir yaşamı örgütlemekten ve bu karanlığa dur demekten asla vazgeçmeyeceğiz."

"Kadının ekonomik bağımsızlığı olmadan özgürlükten söz edilemez"

Bugün kadınlar, sadece şiddetle değil yoksullukla, güvencesizlikle ve görünmeyen emek sömürüsüyle de mücadele etmek zorunda kalıyor. Evde bakım yükü hala büyük ölçüde kadınların omzunda. Çocuk, yaşlı, engelli bakımı, kamusal bir sorumluluk olması gerekirken kadınların doğal görevi gibi dayatılıyor. Kadınlar, hem evde ücretsiz bakım emeği veriyor, hem iş hayatında eşitsizlikle karşılaşıyor. Bu tabloyu kabul etmiyoruz. Kadının ekonomik bağımsızlığı olmadan özgürlükten söz edilemez. Bu nedenle eşit işe eşit ücret talebimizi bir kez daha haykırıyoruz. Aynı işi yapan kadının daha düşük ücret aldığı, terfilerde geri bırakıldığı, güvencesiz çalışmaya mahkum edildiği bu adaletsiz düzen değişmelidir. Emeğimiz görünmez değildir. Hakkımız pazarlık konusu hiç değildir. Bizim yolumuz bellidir. Bizim yolumuz, kadını toplumsal yaşamın her alanında eşit gören Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını pek çok Avrupa ülkesinden önce teslim eden ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Atatürk'ün, 'dünya yüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir' sözü bizim siyasi pusulamızdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, genel başkanımız sayın Özgür Özel'in liderliğinde kadının sadece aile içinde değil, hayatın her karesinde güçlendiren toplumsal cinsiyet eşitliğini kağıt üzeninde değil sokakta, iş yerinde ve Meclis'te var eden bir Türkiye mücadelesi veriyoruz. Yerel yönetimlerimiz bunun en somut örneklerini ortaya koymaktadır. Belediyelerimizin açtığı kreşler, kadınların istihdama katılımının önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmaktadır. Kreş, kadınların çalışma hakkının teminatıdır. Çocuk bakımını yalnızca annenin sorumluluğu olarak gören anlayışı reddediyoruz."

"İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz"

Eşitliğin bir imtiyaz değil, en temel hak olduğunu ve kadınların bu haktan vazgeçmeyeceğini vurgulayan Dursun, "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. 6284 sayılı kanun, etkin ve eksiksiz uygulanacak. Biz vazgeçmiyoruz. Eşit işe eşit ücret mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Kadınların sırtına yüklenen ev içi bakım sorumluluğunun kamusal politikalarla paylaşılmasını istemekten vazgeçmiyoruz. Yoksulluğun en ağır yükünü taşıyan kadınların sesi olmaktan asla vazgeçmiyoruz" dedi.

"8 Mart sadece bir anma günü değil, eşitliğe giden yolda bir inşa ve isyan günüdür"

Kadınların özgür olmadığı bir toplumda, demokrasinin sadece bir kelimeden ibaret olduğunu söyleyen Dursun, "Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak korkmadan, yılmadan, omuz omuza mücadele ederek eşitliği de adaleti de ülkemize getireceğiz. Bugüne kadın mücadelesinin tarihine isimlerini yazdıran New York'ta hakları için, eşit işe eşdeğer ücret için grev yapan, işverenin bu kadınların üzerine kapıyı kilitlemesi sonucu yanarak can veren 129 kız kardeşimizi anıyoruz. Bu kadınların direnişleri, bugün şiddete, eşitsizliğe ve karanlığa karşı mücadele eden her kadın sesinde yaşamaktadır. Bizler de onların bıraktığı yerden korkmadan ve boyun eğmeden, mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. 8 Mart sadece bir anma günü değil, eşitliğe giden yolda bir inşa ve isyan günüdür. Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın örgütlü mücadelemiz. Son sözümüz net ve bakidir. Çare eşitliktedir. Çare, cumhuriyet değerlerinde kurtuluş mücadelemizdedir" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından CHP'li kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oluşturulan korteje katıldı.

Kaynak: ANKA

