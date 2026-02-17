Türk Medeni Kanunu'nun Kabulünün 100'üncü Yılı... CHP Kadın Kolları Başkanı Kaya ile Beraberindeki Heyet Anıtkabir'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve beraberindeki heyet, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya başkanlığında kadın Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanlarının arasında bulunduğu CHP'li kadınlar, Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilişinin 100'üncü yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Tören, saat 10.00'da Kaya ve berbaerindeki heyetin Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Kaya'nın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Asu Kaya ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

"Hukukun aşındırılmasına dönük girişimler Medeni Kanunu'nun temel ilkelerine yönelmiş açık tehditlerdir"

Kaya, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Bugün, Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilişinin 100 yılında huzurunuzdayız. Bir asır önce attığınız o devrimci adım, bu topraklarda"

kadınları kul olmaktan çıkarıp yurttaş yapan; aileyi, toplumu ve devleti eşitlik temelinde yeniden kuran büyük bir uygarlık hamlesidir. Türk Medeni Kanunu ile kadınlar eğitimden mirasa, boşanmadan velayete kadar yaşamın her alanında hak sahibi olmuş, hukuk önünde eşit

yurttaşlık statüsüne kavuşmuştur. Bu kazanımlar yalnızca kadınların değil, Cumhuriyet'imizin onurudur. Ancak biliyoruz ki eşitlik mücadelesi tamamlanmış değildir. Kadınların yaşam hakkına yönelen saldırılar, ekonomik ve sosyal hayattaki derin eşitsizlikler, hukukun aşındırılmasına dönük girişimler Medeni Kanunu'nun temel ilkelerine yönelmiş açık tehditlerdir.

"Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, kadınların yüzyılı olacaktır"

Kadına yönelik şiddetin, ayrımcılığın ve eşitsizliğin gölgesinde, Medeni Kanunu'nun ruhunu ve Cumhuriyet devrimlerinin kazanımlarını

ve laik hukuk düzenini korumak bugün de tarihsel bir sorumluluktur. CHP Kadın Kolları olarak bizler, emanetiniz olan laikliği, hukukun üstünlüğünü ve toplumsal cinsiyet eşitliğini kararlılıkla savunmaya devam ediyoruz. Çünkü kadınların eşit olmadığı bir ülkede demokrasi de adalet de yarımdır. Kararlılığımız tamdır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, kadınların yüzyılı olacaktır. ve Cumhuriyet kadınlarla birlikte yükselecek,

yarınlara taşınacaktır. Saygı, minnet ve sarsılmaz bir inançla."