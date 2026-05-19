CHP'den AK Parti'ye 'siyasetin seviyesi düşüyor' eleştirisi

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP kurmayları, AK Parti'nin sosyal medya üzerinden ve yargı eliyle CHP'yi yıpratmaya çalıştığını belirterek "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz ne yapacağımızı, Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözeceğimizi anlatacağız. Siyasetin seviyesi bu kadar düşmemeli. Zannediyorlar ki 'Biz onları yıpratır, toplumun gözünde düşürürüz.' Ama aslında siyaseti aşağı çekiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) toplantısı, dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapıldı. Saat 12.00 itibarıyla başlayan toplantı, üç buçuk saat sürdü. CHP Lideri Özel, toplantının ardından basın toplantısı düzenleyerek partisinin gençlere vaatlerini sıraladı. Özel, önümüzdeki günlerde "Bütünleşik Gençlik Güvencesi" başlıklı programlarını, gençlerin davet edileceği bir lasnmanla duyuracaklarını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre toplantıda partinin gençlik ve spor politikaları, 4 Mayıs'ta başlayan saha çalışmalarının ilk sonuçları, ekonomik kriz ve güncel siyasi gelişmeler değerlendirildi.

"SİYASETİN SEVİYESİ DÜŞÜRÜLÜYOR" ELEŞTİRİSİ

Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden partili isimlere yönelik tartışmaları ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren parti kurmayları, AK Parti'nin bu yolla CHP'yi aşağı çekmek istediğini vurgulayarak siyasetin seviyesinin düştüğünü belirtti. Kurmaylar şunları söyledi:

"Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz ne yapacağımızı, Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözeceğimizi anlatacağız. İktidar oylarını yükseltemedikçe bizi aşağı çekme çabasında. Çünkü kendisi ne yaparsa yapsın oylarını yükseltemiyor. Yapacağı elindeki tek strateji de yargıyı, devletin gücünü kullanarak bizi aşağı çekmek. O kadar çaresiz ve çözümsüz kaldı ki söyleyecekleri hiçbir şey kalmadı, attıkları her adım boşa çıktı, ortaya koydukları her iddianın altı boş çktı. Şimdi iftiraya ve ahlaki erozyona uğraşmış bir yapıya sarıldılar. Siyasetin seviyesi bu kadar düşmemeli. Bu aslında kendilerini de zedeliyor. Zannediyorlar ki 'Biz onları yıpratır, toplumun gözünde düşürürüz.' Ama aslında siyaseti aşağı çekiyorlar, o kurumu itibarsızlaştırıyorlar. Kurumsal bir çürüme, çöküş var. Bu doğru değil."

ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞERLENDİRMESİ

Tutuklu isimlerin etkin pişmanlık ifadelerini değerlendiren kurmaylar, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek üzerinden örnek vererek şunları söyledi:

"Ha fiziksel işkence yapmışsın ha çocuğuyla, mal varlığıyla işkence yapmışsınız. Aynı şey. 12 Eylül döneminin fiziksel işkenceleri şimdi psikolojik, sosyal işkenceye dönüştü. Kolay değil, 12 metrekare yerde her türlü baskıya direnmek. Örneğin Onursal Adıgüzel'e ziyaret yasağı var şu anda. Niye, bilmiyoruz. İnsanları çocuğuyla baskı altına almaya çalışıyorlar. Savaşın bile bir hukuku var. Bu savaş hukuku bile değil. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Buna direnmeyenler teslim oluyor, iftira atıyor, gidiyor. Giden gitsin. Tarih hepsini yargılar. Seçmen hepsini kantara koyar."

VATANDAŞ İDDİALARA NE DİYOR?

4 Mayıs'tan beri devam eden saha çalışmalarında vatandaşların kendilerine bu iddiaları sorup sormadığı sorusuna yanıt veren kurmaylar, vatandaşın bu iddialara inanmadığını belirterek şöyle konuştu:

"15 gündür sahadayız. Bir kişi bile 'Ne oluyor' demedi. Şunu söyleyenler oldu: 'Size oy vereceğiz ama bir araya gelin. Partide bir kavga varmış görüntüsü olmasın. Tek ses çıksın.' Vatandaş ekmek derdinde, gelecek derdine düşmüş. Biz sosyal medyaya esir olduğumuz için zannediyoruz ki herkes bunu konuşuyor. Vatandaşta bunun bir karşılığı yok."

Televizyonlarda CHP'nin içinde tartışma varmış gibi bir algı yaratılmaya çalışıldığını belirten kurmaylar, insanların bu tür tartışmaları görünce artık kanal değiştirdiğini belirtti. Türkiye'nin gündeminde bunların olmadığını belirten kurmaylar, "Vatandaş zorunlu ihtiyaçlarını giderme çabası içinde, hayatta kalmaya çalışıyor. Öbür tarafta biri 'mutlak butlan' diye bağırıyor. O canının derdinde. Kızıyor böyle şeylere" dedi.