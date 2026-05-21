CHP Kurultayı İptal Edildi

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ORDU) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi kararını "Talimatla karar veren mahkemelerin aldığı bütün kararlar bizim açımızdan yok hükmündedir. Şimdi biz Ankara'ya gidiyoruz. Genel merkezimize, milletin bize emanet ettiği, örgütün emanet ettiği genel merkezimize sahip çıkmaya gidiyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına hükmetti. Daire, yerel mahkemenin davayı "konusuz kaldığı" gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.

"GENEL MERKEZİMİZE SAHİP ÇIKMAYA GİDİYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP CAO Yürütme Kurulu Üyesi Seyit Torun, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Zeybek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yargı eliyle yerel yönetimler üzerine uygulanan siyasal baskıların, şimdi yargı eliyle Türkiye'nin birinci partisi, son seçimlerde yüzde 38 oyla açık ara Türkiye'de milletimizin tercihiyle birinci parti olmuş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü kesmek için alınmış bir karar olarak görüyoruz. Artık siyasetin her alanına yargı eliyle müdahale edilerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu haklı iktidara yürüyüşü engellenmeye çalışılıyor. Biz ayaktayız, örgüt ayakta, irade ayakta, milletimiz ayakta. Bunların da üstesinden geleceğiz. Göreceksiniz, sonunda hakimiyetin milletin olduğu ortaya çıkacak. Hakimiyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, kayıtsız şartsız milletindir. Millet iradesinin üzerinde başka bir irade tanımıyoruz. Talimatla karar veren mahkemelerin aldığı bütün kararlar bizim açımızdan yok hükmündedir. Milletin vermediği yetkiyi AKP'nin ve sarayın mermer tozlarında, döşemelerinde arayanlar da gün gelecek bu millet tarafından hak ettikleri biçimde, hak ettikleri değerde cezalandırılacaklardır. Şimdi biz hepimiz Ankara'ya gidiyoruz. Genel merkezimize, milletin bize emanet ettiği, örgütün emanet ettiği genel merkezimize sahip çıkmaya gidiyoruz."

"ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ, SONUNA KADAR DA DİRENECEĞİZ"

Torun, "Sandıkta yenileceklerini görenler, artık halkta karşılığı olmayanlar, yargı eliyle darbe yapmaya kalktılar. Bu da bir sivil darbedir. Yargıyı kullanarak, yargı aparatlarını kullanarak... Ama Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Milletimiz olan bitenin farkında. Onlar her ne kadar kaybettiklerini anlayıp yargıyı kullansalar da milletin vicdanı, milletin aklı onları yenecektir. Asla teslim olmayacağız. Sonuna kadar da direneceğiz. Biliyoruz ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayımilliye ruhuyla kurulmuştur. Savaş meydanlarında kurulmuştur ve hiçbir zaman hiçbir güce de teslim olmamıştır. Gene teslim olmayacaktır ve kararlılıkla yoluna gidecektir. Halkla birlikte, halkıyla birlikte mücadeleyi sürdürecektir" ifadesini kullandı.