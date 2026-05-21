CHP Kurultayı İptal Edildi

(ANKARA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlanla sakatlandığı" kararının gerekçesinde, siyasi partilerin kuruluşu, organ seçimleri ve karar süreçlerinin demokratik ilkelere uygun olması gerektiği, aksi durumların kanunun emredici hükümlerine aykırılık oluşturacağına işaret edildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına hükmetti. Daire, yerel mahkemenin davayı "konusuz kaldığı" gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, kararında Anayasa'nın 69. maddesi ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun parti içi demokrasiye ilişkin hükümlerine atıf yaptı.

Mahkeme, siyasi partilerin kuruluşu, organ seçimleri ve karar süreçlerinin demokratik ilkelere uygun olması gerektiğini, aksi durumların kanunun emredici hükümlerine aykırılık oluşturacağını belirtti.

Türk Borçlar Kanunu'nun 27. maddesi ve Türk Medeni Kanunu'nun 5. maddesi de değerlendirmeye alınarak, işlemlerin "kesin hükümsüzlük" kapsamında olduğu ifade edildi.

Kararda, Ankara ve İstanbul'daki çeşitli hukuk ve ceza mahkemelerinde görülen dosyalar, ifade tutanakları ve resmi kurum yazışmaları birlikte değerlendirildi. Bu kapsamda, hem kurultay hem de İstanbul İl Kongresi'nin kanunun emredici hükümlerine aykırı şekilde gerçekleştiği yönünde kanaate varıldığı belirtildi.

ESKİ YÖNETİM KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR GÖREVDE

4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesinde görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri hakkında da "karar kesinleşinceye kadar" tedbiren görev üstlenmelerine/ göreve iade edilmelerine hükmedildi.

