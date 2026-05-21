CHP Kurultayı İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Kurultayı İptal Edildi

21.05.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın hukuken geçersiz olduğuna karar verdi.

(ANKARA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlanla sakatlandığı" kararının gerekçesinde, siyasi partilerin kuruluşu, organ seçimleri ve karar süreçlerinin demokratik ilkelere uygun olması gerektiği, aksi durumların kanunun emredici hükümlerine aykırılık oluşturacağına işaret edildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına hükmetti. Daire, yerel mahkemenin davayı "konusuz kaldığı" gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, kararında Anayasa'nın 69. maddesi ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun parti içi demokrasiye ilişkin hükümlerine atıf yaptı.

Mahkeme, siyasi partilerin kuruluşu, organ seçimleri ve karar süreçlerinin demokratik ilkelere uygun olması gerektiğini, aksi durumların kanunun emredici hükümlerine aykırılık oluşturacağını belirtti.

Türk Borçlar Kanunu'nun 27. maddesi ve Türk Medeni Kanunu'nun 5. maddesi de değerlendirmeye alınarak, işlemlerin "kesin hükümsüzlük" kapsamında olduğu ifade edildi.

Kararda, Ankara ve İstanbul'daki çeşitli hukuk ve ceza mahkemelerinde görülen dosyalar, ifade tutanakları ve resmi kurum yazışmaları birlikte değerlendirildi. Bu kapsamda, hem kurultay hem de İstanbul İl Kongresi'nin kanunun emredici hükümlerine aykırı şekilde gerçekleştiği yönünde kanaate varıldığı belirtildi.

ESKİ YÖNETİM KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR GÖREVDE

4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesinde görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri hakkında da "karar kesinleşinceye kadar" tedbiren görev üstlenmelerine/ göreve iade edilmelerine hükmedildi.

(Son)

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kurultayı İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü
Panathinaikos’ta Ergin Ataman depremi Panathinaikos'ta Ergin Ataman depremi
Konyaspor’da İlhan Palut geldi, bahar geldi Konyaspor'da İlhan Palut geldi, bahar geldi
EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Noah Sonko Sundberg, Süper Lig’e geri dönüyor Noah Sonko Sundberg, Süper Lig'e geri dönüyor

19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 19:44:47. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Kurultayı İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.