CHP Kurultayı İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Kurultayı İptal Edildi

21.05.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Gürlek, mahkemenin CHP'nin kurultayını iptal etmesini demokrasiye güveni pekiştirdiğini belirtti.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararına ilişkin, "Verilen bu karar, vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlediğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti; iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına hükmetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, karara ilişkin Bakanlık binasında yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokrasinin özü, milletin iradesidir. Bu iradenin sandıkta, kongrede, kurultayda ya da herhangi bir demokratik süreçte serbestçe ortaya çıkması aynı zamanda demokratik hukuk devletinin varlığı ve işlerliği bakımından da hayati öneme sahiptir."

"YARGI BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ ŞEKİLDE KARAR VERMİŞTİR"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bugün önemli bir karar vermiştir. Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat CHP delegelerinin başvuruları ile başlamış yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız şekilde karar vermişlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme, bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir.

"HERKESİN SÜRECE SAYGI GÖSTERMESİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Yargının göervi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerlidir. Çünkü siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar, vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlediğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti; iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır. Süreç, hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi, değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması ve itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşımaktadır.

Bizim için temel ilke açıktır; irade milletindir, delegenindir, üyelerinindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye, demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kurultayı İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü
Panathinaikos’ta Ergin Ataman depremi Panathinaikos'ta Ergin Ataman depremi
Konyaspor’da İlhan Palut geldi, bahar geldi Konyaspor'da İlhan Palut geldi, bahar geldi
EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Noah Sonko Sundberg, Süper Lig’e geri dönüyor Noah Sonko Sundberg, Süper Lig'e geri dönüyor

19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 19:46:55. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Kurultayı İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.