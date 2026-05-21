CHP Kurultayı İptal Edildi

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararına ilişkin, "Verilen bu karar, vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlediğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti; iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına hükmetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, karara ilişkin Bakanlık binasında yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokrasinin özü, milletin iradesidir. Bu iradenin sandıkta, kongrede, kurultayda ya da herhangi bir demokratik süreçte serbestçe ortaya çıkması aynı zamanda demokratik hukuk devletinin varlığı ve işlerliği bakımından da hayati öneme sahiptir."

"YARGI BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ ŞEKİLDE KARAR VERMİŞTİR"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bugün önemli bir karar vermiştir. Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat CHP delegelerinin başvuruları ile başlamış yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız şekilde karar vermişlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme, bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir.

"HERKESİN SÜRECE SAYGI GÖSTERMESİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Yargının göervi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerlidir. Çünkü siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar, vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlediğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti; iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır. Süreç, hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi, değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması ve itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşımaktadır.

Bizim için temel ilke açıktır; irade milletindir, delegenindir, üyelerinindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye, demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir."