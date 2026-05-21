CHP Kurultayı İptal Edilemez

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararıyla ilgili, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı butlanla değil, kurultayla belirlenir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı butlanla değil, kurultayla belirlenir. Genel Başkanımız iki olağan iki olağanüstü kurultayda rekor oyla seçilmiş Özgür Özel'dir. Öyle kalacaktır."