CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Myk, Özgür Özel Başkanlığında Olağanüstü Toplandı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nı iptali kararının ardından CHP MYK Genel Merkez'de Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın yapılacak İstanbul programı iptal edildi. CHP'nin yarın Giresun'da düzenleyeceği İl Belediye Başkanları toplantısı da iptal edilirken, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek Ankara'ya dönme kararı aldı.

CHP Ankara İl Başkanlığı ise CHP Genel Merkezi'ne çağrıda bulundu. Çağrıda, "Omuz omuza, tek yürek; demokrasiye, dayanışmaya ve halkın iradesine sahip çıkmak için herkesi Genel Merkezimize davet ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Edilinen bilgiye göre CHP'nin hafta sonu Gümüşhane'de düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin yapılıp, yapılmayacağına ise MYK toplantısında karar verilecek.