CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Myk, Özgür Özel Başkanlığında Olağanüstü Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Myk, Özgür Özel Başkanlığında Olağanüstü Toplandı

21.05.2026 18:10  Güncelleme: 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesinin ardından MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı. Özel'in İstanbul programı ve Giresun toplantısı iptal edildi.

(ANKARA) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi kararının ardından CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nı iptali kararının ardından CHP MYK Genel Merkez'de Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın yapılacak İstanbul programı iptal edildi. CHP'nin yarın Giresun'da düzenleyeceği İl Belediye Başkanları toplantısı da iptal edilirken, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek Ankara'ya dönme kararı aldı.

CHP Ankara İl Başkanlığı ise CHP Genel Merkezi'ne çağrıda bulundu. Çağrıda, "Omuz omuza, tek yürek; demokrasiye, dayanışmaya ve halkın iradesine sahip çıkmak için herkesi Genel Merkezimize davet ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Edilinen bilgiye göre CHP'nin hafta sonu Gümüşhane'de düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin yapılıp, yapılmayacağına ise MYK toplantısında karar verilecek.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Myk, Özgür Özel Başkanlığında Olağanüstü Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü
Panathinaikos’ta Ergin Ataman depremi Panathinaikos'ta Ergin Ataman depremi
Konyaspor’da İlhan Palut geldi, bahar geldi Konyaspor'da İlhan Palut geldi, bahar geldi
EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Noah Sonko Sundberg, Süper Lig’e geri dönüyor Noah Sonko Sundberg, Süper Lig'e geri dönüyor

18:52
Mutlak butlan kararına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum
Mutlak butlan kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
18:06
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 19:14:43. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Myk, Özgür Özel Başkanlığında Olağanüstü Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.