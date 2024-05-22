CHP'li Başarır, AKP'li Gökçek'e sert sözlerle yüklendi - Son Dakika
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CHP'li Başarır, AKP'li Gökçek'e sert sözlerle yüklendi

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TBMM Genel Kurulu'nda AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile CHP'liler arasında tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Gökçek'e, 'Benim eşim de çocuklarım da helal ekmek yiyor. Senin boğazından bir dilim helal ekmek geçti mi? Siz Ankara'daki bir parka yatırılan milyarların hesabını vermeyen bir ailesiniz. Babanda da sende de utanma yok' dedi.

22.05.2024 13:36
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(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile CHP'liler arasında tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Gökçek'e, "Benim eşim de çocuklarım da helal ekmek yiyor. Senin boğazından bir dilim helal ekmek geçti mi? Siz Ankara'daki bir parka yatırılan milyarların hesabını vermeyen bir ailesiniz. Babanda da sende de utanma yok" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda dün CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın konuşması sırasında AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in laf atması üzerine tartışma yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Gökçek'i sert sözlerle eleştirdi.

Başarır, şunları söyledi:

"Ben bir trolsün bu bir gerçek Osman. İki, çok net bir soru. Gerçekten o üstündeki ceketin bile hesabını verebilir misin sen?  'Beyaz TV'yi ben bu hale getirdim. Medya patronu.' Mehmet Ali Birand'ın kemikleri sızlar, senin zekandaki bir adamın o kanalı bu hale getirmesi.

Sende utanma olsa bir milletvekilinin eşini, çocuklarını ağzına almazsın. Benim eşim de çocuklarım da helal ekmek yiyor. Senin boğazından bir dilim helal ekmek geçti mi? Sen eğer burada milletvekiliysen, şu koltukta oturuyorsan, arkadaşlarına en büyük hakaret. Senin baban niye görevden alındı biliyor musun? Yolsuzluk yaptığı, FETÖ'cü olduğu için. Bin türlü pisliğe bulaştığı için. Siz Ankara'daki bir parka yatırılan milyarların hesabını vermeyen bir ailesiniz. Babanda da sende de utanma yok. Niye yok biliyor musun? Bu seçimden önce çıkmışsın 'Baba aramızda kalsın kazanıyoruz.' Siz ancak kirli para kazanırsınız. Seçim falan kazanamazsınız."

Başarır, Genel Kurul'da AKP sıralarına seslenerek, "Ben bu gruba söylüyorum, bu zavallı aileyi grubunuzdan, yanınızdan temizleyin; bunlar kirli insanlar, aranızda hala temiz insanlar olduğuna inanıyorum, bununla aynı sıralarda oturmayın, töhmet altında kalıyorsunuz" dedi.

CHP\'li Başarır, AKP\'li Gökçek\'e sert sözlerle yüklendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Başarır, AKP'li Gökçek'e sert sözlerle yüklendi - Son Dakika

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