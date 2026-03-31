CHP'den Konut Projesine Eleştiri

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, 2022 yılında açıklanan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine ilişkin, "Vatandaşın ödediği paranın hesabı yok, verilen sözün karşılığı yok. Bu tablo bir sosyal konut politikası değil; umutların toplandığı ama karşılığının verilmediği bir düzendir. Ortaya çıkan tablo net: Verilen söz büyük, geçen süre uzun, açıklanan veri yok. ve bugün herkesin sorması gereken tek soru var: Milyonlara vaat edilen konutlar nerede?" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde, ilk etapta 2 yıl içinde 250 bin konutun teslim edileceğinin açıklandığını ancak aradan geçen yaklaşık 3,5 yıla rağmen, Bakanlığın, soru önergesine verdiği yanıtta kaç konutun teslim edildiğine dair tek bir net sayının bile yer almadığını ifade etti.

Arslan, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Projeye başvuran vatandaşlardan alınan; başvuru ücretleri, peşinatlar, iade edilen tutarlar hakkında hiçbir mali açıklama yapılmadı. Toplanan paranın nerede olduğu ve nasıl kullanıldığı açıklanmadı. 2022'de 18 bin TL olan gelir sınırının 2025'te 145 bin TL'ye çıkması ve taksitlerin katlanması; sosyal konutun değil, yoksulluğun büyüdüğünü gösterdi."

"Hala kaç konut teslim edildiğini söyleyemiyorlar"

2022'de verilen sözler yerine getirilmeden, 2025'te yeni bir konut kampanyası açıklanması; çözüm değil, yeni bir vaat zinciri eleştirilerini beraberinde getirdi. 2022'de '2 yılda teslim' dediler. Bugün 3,5 yıl geçmiş, hala kaç konut teslim edildiğini söyleyemiyorlar. Vatandaşın ödediği paranın hesabı yok, verilen sözün karşılığı yok. Bu tablo bir sosyal konut politikası değil; umutların toplandığı ama karşılığının verilmediği bir düzendir. Ortaya çıkan tablo net: Verilen söz büyük, geçen süre uzun, açıklanan veri yok. ve bugün herkesin sorması gereken tek soru var: Milyonlara vaat edilen konutlar nerede?"