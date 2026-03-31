CHP'den Konut Projesine Eleştiri - Son Dakika
CHP'den Konut Projesine Eleştiri

31.03.2026 12:08
CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, 2022 yılında açıklanan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine ilişkin, “Vatandaşın ödediği paranın hesabı yok, verilen sözün karşılığı yok. Bu tablo bir sosyal konut politikası değil; umutların toplandığı ama karşılığının verilmediği bir düzendir. Ortaya çıkan tablo net: Verilen söz büyük, geçen süre uzun, açıklanan veri yok. Ve bugün herkesin sorması gereken tek soru var: Milyonlara vaat edilen konutlar nerede?” dedi.

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, 2022 yılında açıklanan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine ilişkin, "Vatandaşın ödediği paranın hesabı yok, verilen sözün karşılığı yok. Bu tablo bir sosyal konut politikası değil; umutların toplandığı ama karşılığının verilmediği bir düzendir. Ortaya çıkan tablo net: Verilen söz büyük, geçen süre uzun, açıklanan veri yok. ve bugün herkesin sorması gereken tek soru var: Milyonlara vaat edilen konutlar nerede?" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde, ilk etapta 2 yıl içinde 250 bin konutun teslim edileceğinin açıklandığını ancak aradan geçen yaklaşık 3,5 yıla rağmen, Bakanlığın, soru önergesine verdiği yanıtta kaç konutun teslim edildiğine dair tek bir net sayının bile yer almadığını ifade etti.

Arslan, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Projeye başvuran vatandaşlardan alınan; başvuru ücretleri, peşinatlar, iade edilen tutarlar hakkında hiçbir mali açıklama yapılmadı. Toplanan paranın nerede olduğu ve nasıl kullanıldığı açıklanmadı. 2022'de 18 bin TL olan gelir sınırının 2025'te 145 bin TL'ye çıkması ve taksitlerin katlanması; sosyal konutun değil, yoksulluğun büyüdüğünü gösterdi."

"Hala kaç konut teslim edildiğini söyleyemiyorlar"

2022'de verilen sözler yerine getirilmeden, 2025'te yeni bir konut kampanyası açıklanması; çözüm değil, yeni bir vaat zinciri eleştirilerini beraberinde getirdi. 2022'de '2 yılda teslim' dediler. Bugün 3,5 yıl geçmiş, hala kaç konut teslim edildiğini söyleyemiyorlar. Vatandaşın ödediği paranın hesabı yok, verilen sözün karşılığı yok. Bu tablo bir sosyal konut politikası değil; umutların toplandığı ama karşılığının verilmediği bir düzendir. Ortaya çıkan tablo net: Verilen söz büyük, geçen süre uzun, açıklanan veri yok. ve bugün herkesin sorması gereken tek soru var: Milyonlara vaat edilen konutlar nerede?"

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'den Konut Projesine Eleştiri - Son Dakika

Emine Erdoğan’dan ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4’üncü yılı mesajı Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı mesajı
Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı
Marco Asensio’ya sürpriz talip Marco Asensio'ya sürpriz talip
İstanbul’da yağmur durmayacak AKOM’dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış

11:52
Milli Takım’ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:47
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:00
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
SON DAKİKA: CHP'den Konut Projesine Eleştiri - Son Dakika
