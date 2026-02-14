CHP'li Başarır'dan Erdoğan'ın Ziyaretine Tepki - Son Dakika
CHP'li Başarır'dan Erdoğan'ın Ziyaretine Tepki

14.02.2026 19:57
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Boğaziçi Üniversitesi'nde alınan güvenlik önlemlerine tepki gösterdi. Başarır, "Bir de AK Gençlik üyeleriyle fotoğraf çektirip, 'Boğaziçi öğrencileri' diye servis etmişler. Utanmazlık değilse nedir" dedi.

Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başarır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yaşananlar tam bir kötücül yönetim gösterisidir! Erdoğan gelecek diye kampüsü asıl sahibi olan öğrencisine, hocasına, personeline kapatmak… Gençleri sabahın köründe yurtlarından çıkarmak… Her yeri adım başı polisle doldurmak… Tüm bunlar korkudan değilse nedendir? Bir de AK Gençlik üyeleriyle fotoğraf çektirip, 'Boğaziçi öğrencileri' diye servis etmişler! Utanmazlık değilse nedir? Hayır! Baskıyla, barikatla, yalanla toplumsal muhalefeti sindiremeyeceksiniz! Korkunuzla gideceksiniz!"

