Başarır'dan Trump'ın teşekkürüne sert tepki

23.05.2026 23:11
(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yayımladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajıyla ilgili Erdoğan'a tepki göstererek, "ABD Başkanı Trump hangi yönüyle 'yüzyılların beklediği lider'" sorusunu yöneltti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Teşekkürler Başkan Erdoğan" ifadesiyle yaptığı paylaşımla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Başarır, şunları kaydetti:

"Soruyorum: ABD Başkanı Trump hangi yönüyle 'yüzyılların beklediği lider?' Irak'ı, Suriye'yi, İran'ı bombalayan Amerikan politikalarının temsilcisi olduğu için mi? Filistin'deki soykırıma destek verdiği için mi? Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp uluslararası hukuku hiçe saydığı için mi? Yoksa antiemperyalist partimiz CHP'ye yapılan mutlak butlan darbesinden memnuniyet duyduğu için mi?"

Kurucumuz, kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi: 'Hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir...'"

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Güncel, Son Dakika

