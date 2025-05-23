CHP'li Başarır'dan İBB Operasyonuna Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga operasyonuna tepki göstererek "Anayasal haklar fiilen ortadan kaldırılmış, hukuk askıya alınmıştır. Delil aranmadan, sonradan delil uydurmak ve baskıyla şüpheli ifadelerini değiştirtmek üzerine kurulu bu düzen; hukuk değil, mafya düzenidir" dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine ilişkin paylaşım yaptı. Başarır'ın açıklaması şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 4. dalga operasyonu, kurumu sistematik biçimde çalışamaz hale getirme girişimidir. Anayasal haklar fiilen ortadan kaldırılmış, hukuk askıya alınmıştır. Delil aranmadan, sonradan delil uydurmak ve baskıyla şüpheli ifadelerini değiştirtmek üzerine kurulu bu düzen; hukuk değil, mafya düzenidir. Bu ülke bunu hak etmiyor."