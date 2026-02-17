CHP'li Başkanın Damadı Görevden Alındı - Son Dakika
CHP'li Başkanın Damadı Görevden Alındı

17.02.2026 16:18
Muğla Milas'ta zeytin ağaçları kesimi nedeniyle CHP İlçe Başkanı Kılbey'in damadı görevden alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, arazisindeki zeytin ağaçlarını kestiği iddia edilen ve süreç sonunda görevinden istifa eden CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in damadı Cenk Soydan, Milas Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevinden alındı.

Menteş Mahallesi'ndeki arazi için kayınpederi Kılbey'in vekalet verdiği ileri sürülen Soydan hakkında Milas Belediyesince idari soruşturma başlatıldı.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Soydan'ı görevinden aldı.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevine ise Ahmet Münir Geçgil'in vekaleten getirildiği öğrenildi.

Olay

Milas'ın Menteş Mahallesi'nde, CHP Milas İlçe Başkanı Kılbey'e ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği ihbarı üzerine, Muğla Valiliği konuya ilişkin inceleme başlatmış, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alanda çalışma yürüterek tutanak tutmuştu.

Arazide kesilen zeytin ağaçlarını kayıt altına alan ekipler, 13 Şubat'ta Kılbey'e 27 zeytin ağacının her biri için 1815 lira olmak üzere toplam 49 bin 5 lira para cezası kesmişti.

CHP Muğla İl Başkanlığı da zeytin ağaçlarının kesilmesine ilişkin soruşturmanın ardından CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Milas Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Zeytin, Milas, Muğla, Çevre, Son Dakika

