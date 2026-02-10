Mansur Yavaş ve CHP'li 15 İlçe Belediye Başkanından Ortak Açıklama: "Yetkiyi Milletten Alırız, Hesabı Yine Millete Veririz"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li Ankara ilçe belediye başkanları, yayımladıkları ortak açıklamada, "Hedefimiz çok açıktır: Yerelde başardığımızı, genelde de başarmak. Bizi yan yana getiren şey, kişisel hesaplar değil ortak sorumluluğumuzdur. Siyaset anlayışımız ise nettir: Yetkiyi milletten alırız, hesabı yine millete veririz. Makamlar geçicidir. Kalıcı olan, geride bırakılan izdir. Biz sorumluluğumuzu da durduğumuz yeri de çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Ankara ilçe belediye başkanları, il başkanları ve Ankara milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ev sahipliğinde ABB Mogan Tesisleri'nde dün akşam bir araya geldi. Önceden planlanan toplantıda, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası da gündeme geldi. CHP'nin 15 ilçe belediye başkanı ve Yavaş'ın imzasıyla ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride, şunlar kaydedildi:

"ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde ilçe belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, Parti Meclisi (PM) üyelerimiz ve Ankara örgütümüzün katılımıyla gerçekleştirilen buluşma, yaklaşık 10 gün öncesinden planlanmış bir istişare toplantısıdır. Son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan bazı gelişmelerle toplantı tarihinin örtüşmesi ise tamamen bir tesadüftür. Bizler CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'li 15 ilçe Belediye Başkanı olarak aynı anlayışın, aynı sorumluluğun ve aynı halkçı belediyecilik çizgisinin temsilcileriyiz. Unvanlarımız ve hizmet verdiğimiz bölgeler farklı olabilir. Ancak bu kente ve bu ülkeye karşı taşıdığımız sorumluluk tektir. Bizi bir arada tutan, ortak değerlerimiz ve milletin iradesidir."

"Bu başarı icraatın, gerçeğin ve güvenin sonucudur"

Ankara'da da Türkiye'nin dört bir yanında da hizmeti merkeze alan, şeffaflıktan ve adaletten taviz vermeyen, kimseyi dışlamayan, kimseyi yalnız bırakmayan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Bugün sahada oluşan yüksek memnuniyet oranları bu anlayışın, sokakta kurulan güven ilişkisinin doğal sonucudur. Bu tablo CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde belediyelerimizin, milletvekillerimizin ve örgütümüzün birlikte ve uyum içinde çalışmasının bir yansımasıdır. Halka dokunan her işin bir karşılığı olduğu gibi, bu anlayışın bazı çevrelerde rahatsızlık yaratması da kaçınılmazdır. Bu rahatsızlık yanlışta değil, doğru yolda olunduğunun açık göstergesidir. Atatürk'ün kurduğu CHP'yi yerelde birinci yapan da işte bu anlayıştır. Bu başarı icraatın, gerçeğin ve güvenin sonucudur. Elbette bu başarı, beraberinde daha büyük ve daha ağır bir sorumluluk da getirmektedir. Bunun farkındayız.

"Makamlar geçicidir. Kalıcı olan, geride bırakılan izdir"

Yerelde kurulan bu adil, halkçı ve şeffaf yönetim anlayışını ülke geneline taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Hedefimiz çok açıktır: Yerelde başardığımızı, genelde de başarmak. Milletin gönlünde kurulan bu bağı, ülkenin geleceğine taşımak. Biz bu masadayız. Çünkü bizi yan yana getiren şey, kişisel hesaplar değil ortak sorumluluğumuzdur. Siyaset anlayışımız ise nettir: Yetkiyi milletten alırız, hesabı yine millete veririz. Makamlar geçicidir. Kalıcı olan, geride bırakılan izdir. Biz sorumluluğumuzu da durduğumuz yeri de çok iyi biliyoruz."