CHP'li Görgöz'den "Burcu Köksal'ı Valiliğe Şikayet Etti" İddiasına Yanıt: Asla Kabul Etmiyorum, Şiddetle Kınıyorum

(AFYONKARAHİSAR) - CHP'nin eski PM Üyesi Yalçın Görgöz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı Afyonkarahisar Valiliği'ne şikayet ettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Kendi üzerine gelen bu kadar büyük tepkiyi bize boca etmeye çalışan yavan, sığ bir yapı var. Bunları asla kabul etmiyorum, şiddetle kınıyorum. Asla bu AKP bezirganlarına fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Salı günü partisinden ayrılarak AK Parti'ye katılması beklenen CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye binası önünde yüzlerce vatandaş tarafından protesto edildi. CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın çağrısıyla düzenlenen eyleme katılan eski Parti Meclisi (PM) Üyesi Yalçın Görgöz, Burcu Köksal'ı Valiliğe şikayet etmesi yönündeki iddiaları yalanladı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Görgöz şunları söyledi:

"İki gündür biz duyduklarımıza inanamıyoruz. Çok fazla rahatsızız. Ben parti millet üyesiydim 38'inci dönem, Sayın Genel Başkanımızla beraber biz değişim için yola çıktık. Türkiye'nin yüzyılı, yüzyılın değişimi diyerek yola çıktık ve başardık. Başardık diyorum çünkü 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık ilk seçimde. Biz gece gündüz yollarda çalışırken, koştururken, partimize bir kişi daha fazla kazandırmak için mücadele ederken bakıyorum da bu yandaş kanallarda, o daha önce demokratım diyen vekillik yapan ama şimdi davasını da partisini de satan bazı alçaklar var maalesef, onlar benim adımı zikrederek, benim adımı söyleyerek bir dedikodu çıkartmaya çalışıyorlar. Halk arasında bir söz vardır: Oynayamayan gelin yerim dar der. 'Ben Mustafa Kemal'in kızıyım, Mustafa Kemal'in askeriyim' demek sözle olmuyor. Emperyalizme karşı baş kaldıran, bu ülkeyi kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine ihanet etmek Atatürkçülük değildir asla. Bunu ne Afyon affedecek ne CHP'liler affedecek. Ben İçi İşleri Bakanı mıyım? Gidip de Afyon Valisi'ne bununla ilgili dosya falan yok mu, siz niye duruyorsunuz diye talimat vermişim ya da neden çıkartmıyorsunuz deyip.. Yani kendi üzerine gelen bu kadar büyük tepkiyi bize boca etmeye çalışan yavan bir yapı var, sığ bir yapı var. Bunları asla kabul etmiyorum, şiddetle kınıyorum."

SANDIK MESAJI

Biz Vali Hanıma, eşimle beraber çıktık. Tip 1 diyabetli Afyon'da 100 kadar hasta var. 'Devletin burada elini uzatması lazım. Bu hastalara yardımcı olması lazım' dedik. 'Onların sensörlerini alan var, alamayan aile var. Onlara yardımcı olun' dedik. Onlar da gereğini yaptılar. Devletin imkanlarıyla o 100 aileye bir yıl boyunca sensör yardımı yaptılar. Ben de bundan dolayı çok mutluyum. Böyle çirkin dedikodular yayarak tam 89'dan beri Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin gençlik kollarından bu yana gelen Yalçın Görgöz'ü karalamaya çalışmak, daha önce de defalarca yaptığı gerçekten çirkin siyasetin bir parçasıdır. Sürekli bağırıp, sürekli çığlık atıp, sürekli 'Ben CHP'liyim, ben Mustafa Kemal'in kızıyım' demekle CHP'li olunmuyor. Bu halk elbette bunun hesabını gün geldiğinde sandıkta verecektir. Ama biz CHP'liler hiçbir geri adım atmadan daha ileriye, daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Asla ve asla bu AKP bezirganlarına fırsat vermeyeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın."