CHP'li İç Ege Bölgesi Belediye Başkanları Toplantısı, Yarın Denizli'de Yapılacak

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP'li Denizli İç Ege Bölgesi Belediye Başkanları Toplantısı, yarın Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Toplantıda tutuklu belediye başkanlarının durumu ve belediyelere yönelik operasyonlar, gelir artırıcı projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar, küresel ve ulusal siyasetin ülkeye etkileri ele alınacak.

CHP'li Denizli İç Ege Bölgesi (Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Isparta, Kütahya, Uşak) Belediye Başkanları Toplantısı, yarın saat 10.00'da Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Toplantının açılış konuşmasını Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum yapacak. Horzum, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlarına gönderdiği mektubu okuyacak. Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ve Gülizar Karaca Biçer ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun konuşacağı toplantıda, Örgüt ve Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek belediye başkanlarına hitap edecek.

Toplantıda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu belediye başkanlarının durumu ve belediyelere yönelik operasyonların yanı sıra gelir artırıcı projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar, küresel ve ulusal siyasetin ülkeye etkileri ele alınacak.

Programın basına kapalı gerçekleştirilecek bölümünde ise CHP'li Denizli Meclis Üyeleri ve İl Gene Meclisi Başkanları, Gökan Zeybek başkanlığında katılımcı belediye başkanları toplantısı, Ensar Aytekin'in başkanlığında katılımcı il başkanları ve ilçe başkanları toplantısı olmak üzere aynı anda üç farklı toplantı gerçekleştirilecek.

Ardından belediye gelirlerini arttırmaya yönelik alternatif yöntem ve süreçlere ilişkin eğitimi verilecek. Program Gökan Zeybek'in kapanış konuşmasıyla son bulacak. Toplantının ardından belediye başkanları Denizli Merkezefendi Belediyesi Barış Parkı Açılış Töreni'ne katılacak.