"Aziz İhsan Aktaş Davası" Başlıyor…

27.01.2026 10:05  Güncelleme: 11:13
Silivri'de görülen 'Aziz İhsan Aktaş davası'nın ilk duruşmasında, aralarında CHP'li birçok belediye başkanının da bulunduğu 200 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşma, güvenlik önlemleri altında sürerken, bazı sanıkların savunmaları uzaktan gerçekleştirilecek.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP'li bazı belediye başkanlarının da arasında bulunduğu 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş davası"nın ilk duruşması, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda başlıyor.

Aralarında, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz iş insanı Aziz İhsan Aktaş ile tutuklu belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; tutuksuz Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de bulunduğu 200 sanık İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Duruşma, mahkeme heyetinin kararı doğrultusunda Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda görülecek.

Sabah erken saatlerde, bazı sanık avukatları ve basın mensuplarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci, Burhanettin Bulut, CHP Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, CHP milletvekilleri Umut Akdoğan, Mustafa Sarıgül, Mahmut Tanal, Fethi Açıkel, CHP PM üyesi Tolga Sağ, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Vahap Seçer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Rıza Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat ile bazı sanık yakınları da Silivri'ye geldi. Duruşma için sabahın erken saatlerinden itibaren Silivri yolunda yoğun araç trafiği oluştu.

Bazı isimlerin savunması şehir dışından alınacak

Duruşmanın ilk gününün kimlik tespiti işlemleriyle geçmesi bekleniyor. Mahkeme heyetinin düzenlediği tensip zaptına göre, kimlik tespitinin ardından ilk olarak tutuklu sanıkların savunmaları alınacak.

Mahkeme tarafından dün, duruşmaya saatler kala gönderilen müzekkerede; tutuksuz yargılanan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu 22 sanığın, bulundukları şehirlerden duruşma salonuna bağlanarak savunma yapacağı belirtildi.

Basına 25 kişilik kontenjan ve güvenlik değerlendirmesi şartı

Mahkeme heyeti ayrıca, duruşma öncesinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazdı. Mahkeme, duruşmalar için kapsamlı güvenlik ve düzen tedbirleri belirleyerek ilgili kurumlara bildirdi. Buna göre, duruşma salonuna girişler kartla yapılacak; sanıklar, vekilleri ve müdafileri öncelikli olarak salona alınacak. Tanıklar ise ifade verecekleri celseye kadar salon dışında bekletilecek.

Basın mensupları için duruşma salonunda 25 kişilik kontenjan ayrıldı. Bu kontenjanın 20'si ulusal, 5'i yabancı basın temsilcilerinden oluşacak. Gazetecilerin duruşma salonuna girebilmesi için önceden akreditasyon başvurusu yapmaları ve güvenlik değerlendirmesinden geçmeleri gerekecek. Aynı medya grubuna bağlı yayın organları tek basın kuruluşu sayılacak ve her gruptan yalnızca bir temsilci kabul edilecek.

Salonda yer bulunmaması halinde, kontenjan dışında kalan basın mensuplarının her bir yayın organından birer temsilcisi, duruşmayı bina içerisinde oluşturulan ve yargılamanın ekrandan yansıtıldığı bölümden takip edebilecek.

Sanıklara en fazla 3 avukat

Mahkeme ayrıca, her sanığın en fazla üç avukatla temsil edilebileceğini, telefon ile sesli ya da görüntülü kayıt yapabilen cihazların duruşma salonuna alınmayacağını bildirdi. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

