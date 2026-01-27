"Aziz İhsan Aktaş Davası" Başlıyor... Tutuksuz Sanık Aziz İhsan Aktaş: "Adalet Mülkün Temelidir Kaçmadım Söylediklerimi Tekrarlayacağım" - Son Dakika
"Aziz İhsan Aktaş Davası" Başlıyor... Tutuksuz Sanık Aziz İhsan Aktaş: "Adalet Mülkün Temelidir Kaçmadım Söylediklerimi Tekrarlayacağım"

27.01.2026 10:57  Güncelleme: 11:46
Silivri'de başlayan 'Aziz İhsan Aktaş davasında' aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanık yargılanıyor. Duruşmaya katılan iş insanı Aktaş, adalet vurgusu yaptı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, davanın seyrine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Haber: Çağatan AKYOL

(İSTANBUL) - CHP'li bazı belediye başkanlarının da arasında bulunduğu 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş davası"nın ilk duruşması, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda başlıyor. Duruşmaya, tutuksuz iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın korumalarıyla geldiği görüldü. Aktaş, korumalarının basına müdahale etmesine karşı "Müdahale etmeyin" diye uyarıda bulundu. Gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Aktaş, "Adalet mülkün temelidir. İlk günkü söylediğim gibi kaçmadım, buradayım. Söylediklerimi tekrarlayacağım" dedi.

Aralarında, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz iş insanı Aziz İhsan Aktaş ile tutuklu belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; tutuksuz Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de bulunduğu 200 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda başlıyor.

"Adalet mülkün temelidir"

İddianamede "örgüt lideri" olmakla suçlanan ancak tutuksuz yargılanan ve hakkında çeşitli suçlardan hapis ve mal varlıklarının müsadere edilmesi talep edilen Aziz İhsan Aktaş'ın, duruşmaya korumalarıyla geldiği görüldü.

Aktaş, korumalarının basına müdahale etmesine karşı "Müdahale etmeyin" diye uyarıda bulundu. Gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Aktaş, "Adalet mülkün temelidir. İlk günkü söylediğim gibi kaçmadım, buradayım. Söylediklerimi tekrarlayacağım" dedi.

Mahmut Tanal'dan tepki

Bu arada duruşmayı izlemek üzere Silivri'ye gelen CHP Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından, "704 yıl ile yargılanan, örgüt lideri olduğu iddia edilen bir sanık; VIP'ten adliyeye giriyor. Milletvekilleri bile bu VIP girişini kullanamıyor. Üstelik 15 kişilik korumayla, Silivri Adliyesi'nde duruşmaya katılıyor. Bu, Türk yargılama tarihinde bir ilk. Soruyoruz: Tutuklanması gereken bir sanık VIP'ten giriyorsa, bu adil yargılama mıdır? Hukukta VIP yoktur. Ceza yargılamasında ayrıcalık olmaz. Bu tablo yargının tarafsızlığına değil, çifte standarda işaret eder. Bu düzen adalet üretmiyor. Bu düzen ayrıcalık üretiyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

