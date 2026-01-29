CHP'li Bülbül: "Suç Örgütü Lideri Serbest, Delilsiz İddianameye Rağmen Belediye Başkanları Tutuklu" - Son Dakika
CHP'li Bülbül: "Suç Örgütü Lideri Serbest, Delilsiz İddianameye Rağmen Belediye Başkanları Tutuklu"

29.01.2026 16:06  Güncelleme: 19:40
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aziz İhsan Aktaş davasında, belediye başkanlarının haksız yere cezaevinden duruşmaya getirildiğini, ancak suç örgütü liderinin korumalarla geldiğini belirtti. Adalet sistemindeki ikili uygulamaları eleştiren Bülbül, CHP'li başkanların hukuksuz bir şekilde yargılandığını vurguladı.

(İSTANBUL) - CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, "Aziz İhsan Aktaş davası" dosyasında "ikili hukuk ve çifte standart" uygulandığını ifade ederek, "Aziz İhsan Aktaş, suç örgütü lideri olarak yargılandığı davaya korumalarla geliyor ama belediye başkanları mesnetsiz iddialara rağmen duruşma salonuna cezaevinden geliyor. Burada bulunması gereken Aziz İhsan Aktaş ile iş yapan, birçok ihale alıp veren AKP'li belediye başkanları ise burada yok" dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Silivri Cezaevi'ndeki "Aziz İhsan Aktaş davası", duruşmasıyla ilgili konuştu. CHP'li Bülbül, şunları söyledi:

"Silivri Cezaevi'ndeyiz. Haksız ve hukuksuz şekilde, delilsiz boş iddianamelerle yargılanan Belediye Başkanlarımızın duruşmasındayız. Aziz İhsan Aktaş, suç örgütü lideri olarak yargılandığı davaya korumalarla geliyor ama belediye başkanları mesnetsiz iddialara rağmen duruşma salonuna cezaevinden geliyor. Burada bulunması gereken Aziz İhsan Aktaş ile iş yapan, birçok ihale alıp veren AKP'li belediye başkanları ise burada yok. Kimler var? CHP'li belediye başkanları var.

"Hukuk çerçevesinde mücadele edeceğiz"

Yargının siyasallaştığı, hukuk devletinin olmadığı, CHP'nin kurumsal kimliğine yönelik yapılan hukuksuz müdahalelere karşı hukuk çerçevesinde mücadelemiz sürecek. Türkiye'de demokrasi, özgürlükler, hukuk devleti kuruluncaya kadar mücadele edeceğiz. İlk seçimde, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek.

"Parti ayrımı yapılması kabul edilemez"

Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü olarak Adalet Bakanı'na sordum: Aziz İhsan Aktaş ile ilgili soruşturmalarda AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkındaki iddialarda niçin dosyalar kenara atılıyor? Niçin soruşturmalar rafa kaldırılıyor? Adalet Bakanı bunun cevabını hala vermedi. Bu işin peşindeyim. Aziz İhsan Aktaş'la ilgili devam eden davada parti ayrımı yapılması kabul edilemez. Bunun peşini bırakmayacağım."

Kaynak: ANKA

