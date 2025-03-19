CHP'li Bulut: İmamoğlu ve arkadaşlarının gözaltıları demokrasiye darbe

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Hukuk yok, yargı eliyle, adliye koridorlarında siyaseti dizayn ediyorlar. Milyonlarca vatandaşın oylarıyla seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarımız gözaltına alınıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk yok, yargı eliyle, adliye koridorlarında siyaseti dizayn ediyorlar. Milyonlarca vatandaşın oylarıyla seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarımız gözaltına alınıyor. Bu gözaltılar halkın iradesine, demokrasiye, hukuk devletine yapılan bir darbedir. Saray'ın hukuksuzluklarına teslim olmayacağız, her bir üyemizle direneceğiz."