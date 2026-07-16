CHP'li Çan'dan İL Başkanı Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Çan'dan İL Başkanı Tepkisi

16.07.2026 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Çan, Mehmet Özdağ'ın görevden alınmasına tepki gösterdi, seçilmiş başkanla devam edeceklerini belirtti.

(TBMM) - CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP MYK kararıyla Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ'ın görevden alınarak yerine Mehmet Bank'ın atanmasına tepki gösterdi. Çan, "Atanmış il başkanının hukukunu bu anlamda tanımıyoruz. Biz seçilmiş il başkanımızla siyasi hayatımıza ve mücadelemize devam etme kararlılığındayız" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) kararıyla Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ'ın görevden alınmasının ardından Mehmet Bank'ın göreve getirilmesine tepki gösterdi.

Çan, MYK kararıyla Mehmet Bank'ın göreve gelmesine ilişkin, "Az önce partimizin atanmış yönetimi tarafından Samsun il başkanımıza bir atamanın yapıldığını öğrendik. Biz demokrasinin yanında yer alan, seçilmişlerin iradesine saygı duyan ve seçenlerin iradesine saygı duyanlar olarak atanmış il başkanının hukukunu bu anlamda tanımıyoruz. Biz seçilmiş il başkanımızla siyasi hayatımıza, Samsun'daki mücadelemize, ülkemiz ve dünya gündemi ile ilgili mücadelemize devam etme kararlılığındayız. Dünyanın ve ülkemizin çok sayıda yoğun gündemi var. Böyle bir gündemin içinde atanmış yönetimin böyle bir ataması bizim için muteber değildir" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Çan'dan İL Başkanı Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta’dan acı haber Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Yer: Ankara Onlarca hayvanı yer yuttu Yer: Ankara! Onlarca hayvanı yer yuttu
Galata Kulesi’nde 15 Temmuz mapping gösterisi Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
Haluk Levent’in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler Sevk yazısı ortaya çıktı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı

20:41
Trump, dünya kupası finaline katılacak
Trump, dünya kupası finaline katılacak
18:48
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 20:56:19. #.0.2#
SON DAKİKA: CHP'li Çan'dan İL Başkanı Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.