CHP'den ikinci kez Turgutlu Belediye Başkanı seçilen Çetin Akın, mazbatasını aldı.
Turgutlu İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Akın, Atatürk Parkı içerisinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Çetin Akın, alanda toplanan vatandaşlara yaptığı konuşmada, Kadir Gecesi'nde mazbata alarak, Turgutlu halkına 5 yıl hizmet yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Emanete en iyi şekilde sahip çıkacağını belirten Akın, ilçeyi tüm vatandaşlarla birlikte yöneteceklerini ifade etti.
Okunan duaların ardından başkanlık makamına geçen Akın, tebrikleri kabul etti.
Son Dakika › Güncel › CHP'li Çetin Akın, Turgutlu Belediye Başkanı olarak ikinci kez seçildi - Son Dakika
Konya'da Kadir Gecesi dolayısıyla binlerce kişi Mevlana Meydanı'nı doldurdu. Vatandaşlar yatsı ve teravih namazının ardından dua ederek bu mübarek gecenin hayırlı olmasını diledi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yerel seçimleri kazanan Uğur Doğanca, AK Partili Başkan Mehmet Çömden'den belediye başkanlığı görevini devraldı. Başkan Doğanca, göreve başlamasıyla birlikte birlik ve beraberlik mesajları verdi.
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