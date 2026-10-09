CHP\'li Deniz Demir, jeosit alanlar için 2863 sayılı Kanun\'da değişiklik teklifi verdi

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, bilimsel, eğitsel ve ekonomik değer taşıyan jeosit alanların korunması için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi verdi. Teklifte, söz konusu alanların korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları arasında sayılması öngörüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, bilimsel, eğitsel ve ekonomik değer taşıyan jeosit alanların korunması için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

"BU ALANLARI KORUMAK, GELECEK KUŞAKLARIN DA HAKKINI KORUMAKTIR"

Türkiye'nin zengin jeolojik çeşitliliğine dikkat çeken Demir, jeositlerin yalnızca bilimsel araştırmalar açısından değil doğa eğitimi ve jeoturizm bakımından da önemli bir değer taşıdığını belirtti. Demir, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkenin mirası yalnızca tarihi yapılarından, anıtlarından ve kültürel varlıklarından ibaret değildir. Yeryüzünün milyonlarca yıllık oluşum sürecinin izlerini taşıyan jeolojik alanlarımız da bu mirasın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu alanları korumak, yalnızca bugünün değil gelecek kuşakların da hakkını korumaktır"

Jeosit alanların yapılaşma, madencilik, taş ocağı faaliyetleri ve altyapı çalışmaları nedeniyle zarar görebileceğine işaret eden Demir, jeolojik mirasın korunmasının açık bir yasal dayanağa kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Demir, "Jeolojik oluşumlar, milyonlarca yıllık doğal süreçlerin sonucudur. Tahrip edildiklerinde çoğu zaman yeniden oluşturulmaları mümkün değildir. Bilimsel açıdan son derece değerli bu alanların korunmasını, zarar meydana geldikten sonra gündeme gelen bir mesele olarak göremeyiz. Önleyici ve kalıcı bir koruma anlayışını esas almalıyız" dedi.

"AMACIMIZ DEĞERLERİN KORUNMASINI GÜVENCE ALTINA ALMAK"

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda jeosit alanların korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları arasında açıkça sayılmadığına dikkati çeken Demir, sunduğu teklifin bu alandaki hukuki çerçevenin güçlendirilmesine katkı sunacağını belirtti.

Demir, "Doğal ve bilimsel açıdan önem taşıyan alanların korunması, belirsizliklere bırakılmamalıdır. Jeolojik mirasın mevzuatta açıkça tanımlanması ve koruma kapsamına alınması, bu alanların tespit ve tescil süreçleri açısından da önemlidir. Amacımız, ülkemizin sahip olduğu bu değerlerin korunmasını güvence altına alacak açık bir hukuki temel oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Teklifin birinci maddesiyle, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6'ncı maddesinin birinci fıkrasına yeni bir bent eklenerek "bilimsel, eğitici ve ekonomik değer taşıyan jeolojik miras niteliğindeki jeosit alanlar"ın korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları arasında sayılması öngörüldü.