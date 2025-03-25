CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul'daki Protestolar Sırasında Yaralandı - Son Dakika
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CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul'daki Protestolar Sırasında Yaralandı

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İstanbul'da yaşanan protestolara polisin müdahalesi sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz yaralandı. Yavuzyılmaz, protestoculara yönelik sert müdahaleleri eleştirirken, gençlerin maruz kaldığı şiddetin telafisi olamayacağını belirtti.

25.03.2025 13:28  Güncelleme: 15:15
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(ANKARA) - İstanbul'da, dün akşam Saraçhane'deki protestoculara polisin müdahalesi sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da yaralandı. Ambulansta müdahale edilen ve şu an durumu iyi olan Yavuzyılmaz, "Bu sertliğe o pırıl pırıl çocuklar maruz kaldığında telafisi mümkün olmaz. Cana kasteden bir durum" diyerek tepki gösterdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından süren protestolara CHP'li milletvekilleri de katılıyor.

İstanbul Saraçhane'de dün akşam CHP'nin düzenlediği mitingin ardından protestoculara polisin müdahalesi sonucu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da yaralandı. Gaz kapsülleri atılması nedeniyle gazdan etkilenen Yavuzyılmaz'a ambulansta müdahale edildi.

Polisin müdahalesi sırasında yaşananları "Misket kapsülünü tetikle bastılar. Biri de tüple yandan müdahale etti" diye anlatan Yavuzyılmaz, kendisine yapılanların gençlere uygulanan şiddetin bir kanıtı olduğunu vurguladı. Protestoculara polislerin müdahale etmesini engellemeye çalıştıklarını söyleyen Yavuzyılmaz, "Orada harekete geçen polisleri iki-üç dakika durdurmuş, oyalamış olduk. Bu arada belki binlerce genç uzaklaşma fırsatı buldu" dedi.

Yavuzyılmaz, "O kadar pırıl pırıl gençler geliyor ki barışçıl bir şekilde bir arada olmak için, bu sertliğe o pırıl pırıl çocuklar maruz kaldığında veya yaşlı birileri maruz kaldığında telafisi mümkün olmaz. Cana kast eden bir durum" diye tepki gösterdi.

Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından da "Saraçhane'de Genel Başkanımızın konuşması biter bitmez gençlerimize yönelik başlatılan şiddeti engellemek için müdahaleye karşı durduk.Duruşumuz net, duruşumuz kararlı" notuyla polisin müdahaleye başladığı anlara ilişkin video paylaştı. Yavuzyılmaz, "Şu an iyiyim, mücadeleye devam" ifadesini kullandı.

Protestolara katılan ve polisin müdahalesi sonucu yaralanan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da dün, tedavi gördüğü hastane odasından fotoğraflar paylaşmıştı.

Kaynak: ANKA

Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul, Politika, Güvenlik, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul'daki Protestolar Sırasında Yaralandı - Son Dakika

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