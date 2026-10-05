CHP'li Dinçer, 59 kişinin adliyeye sevkini adalet eleştirisiyle değerlendirdi - Son Dakika
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CHP'li Dinçer, 59 kişinin adliyeye sevkini adalet eleştirisiyle değerlendirdi

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CHP\'li Dinçer, 59 kişinin adliyeye sevkini adalet eleştirisiyle değerlendirdi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında olduğu 59 kişinin adliyeye sevk edilmesini eleştirdi. Dinçer, yaklaşık iki buçuk senedir belediyelere yargı sopası tutulduğunu savunarak adliye önünde Seçer'e destek verdi.

Haber: Zeynep BOZUKLU/ Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(MERSİN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 kişinin adliyeye sevk edilmesinin ardından, "Adalet herkes için eşit olmalı. Ne yazık ki yaklaşık iki buçuk senedir bütün belediyelerimize o adalet kavramı nedense hiç işlemiyor. Bir yargı sopası belediye başkanlarımızın her daim tepesinde tutuluyor" dedi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür gibi isimler, Seçer ve beraberindeki belediye başkanlarına destek vermek için adliye önüne geldi.

Dinçer, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık o kadar klasikleştirdiler ki genelde aldıkları günden sonra dört gün boyunca psikolojik bir savaş yaşatıp bütün belediye başkanlarımızı ve sorgulamaya alacakları, gözaltına aldıkları kişileri önce nezarette tutuyorlar. Dördüncü günün sonuna yaklaşırken sorgulamaya başlıyorlar. Ardından da sabaha karşı —ki bugün olduğu gibi sabah 6'da— Vahap Başkanım ve diğer belediye başkanlarımız adliyeye sevk edildiler. Şu anda emniyetteki sorgulama bitti ama henüz adliyedeki sorgulamayı başlatmadılar.

"ADALET HERKES İÇİN EŞİT OLMALI"

Böyle bir süreci, böyle sıkıntılı bir bekleyişi yaşatıyorlar. Bu arada Mersin halkının adliyeye yaklaşmasını sokakları daraltarak ve bariyerler çekerek engelliyorlar. Ama insanlar sokak aralarında dahi olsa bir bekleyiş içerisinde; kendi iradelerine, başkanlarına, diğer iki belediye başkanına ve verdikleri oylara sahip çıkıyorlar. Çünkü burada halkın iradesi gasp ediliyor, halkın iradesi sorgulanıyor. Evet, kamu görevlileri elbette hesap verecekler. Elbette varsa bir konu, o konu hakkında bilgi de verecekler; sorgulanabilirlerdi. Ama tarz bu tarz olmamalı. Hüküm baştan belirlenmemeli. Adalet herkes için eşit olmalı. Ne yazık ki yaklaşık iki buçuk senedir bütün belediyelerimize o adalet kavramı nedense hiç işlemiyor. Bir yargı sopası belediye başkanlarımızın her daim tepesinde tutuluyor."

"HEPSİ İYİLER, MORALLERİ YÜKSEK"

Ömür ise gözaltındaki belediye başkanlarıyla görüştüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Perşembe günü sabah başladı biliyorsunuz operasyon. Bugün sabah da gözaltı süresinin son günü olduğu için gözaltındaki tüm başkanlarımız ve arkadaşlarımız şu an adliyedeler. Süreci bekliyorlar, savcılık ifadesi için bekliyorlar. Gördüğünüz gibi başkanlarımızı sevenlerle, seçtiği başkanlara sahip çıkmak isteyen Mersinlilerle hep beraber buradayız. Bekleyişimiz sürüyor. Gözaltındaki başkanlarımızla ve arkadaşlarımızla görüşme şansımız oldu. Hepsi iyiler, moralleri de yüksek. Bugün buradan hepsini alıp çıkacağız; biz buna inanıyoruz. Burada bekleyişimiz sürüyor.

"MEDYADA ÇOK KİRLİ ALGI OPERASYONU YARATILMAYA ÇALIŞILDI"

İnsanların 'hak, hukuk, adalet' talepleri çok normal. Çünkü gözaltı sürecinin başından beri sizler de izlediniz; medyada çok kirli bir algı operasyonu yürütüldü. Şimdi dosyanın içeriğine vakıfız. Dosyada olmayan birçok şey veya yaşanmamış, gerçekliği değil hayal gücünü bile zorlayan birçok iddia ortaya atıldı. Tabii ki bu da insanları rencide etti. Öncelikle başkanlarımızı, sonra da bizleri... Öncelikle söyleyeyim; dolaşan şeylerin birçoğu gerçeklikle alakası olmayan iddialardır. Biz, hukuka bağlı bir yargılama sürecinden sonra bugün suçlamaların boşa çıkacağını ve başkanlarımızın serbest bırakılacağını düşünüyoruz.

"SEÇTİĞİMİZ BELEDİYE BAŞKANINA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Vatandaşlarımızın seçtiği insanlar, Mersin'de iki milyon insanın iradesini temsil eden belediye başkanlarımız bugün haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltında ve adliyede. Biz adliye önündeyiz; seçtiğimiz belediye başkanlarımıza, irademize sahip çıkıyoruz. Tüm Mersinlileri adliyeye; iradelerine ve seçtiği başkanlarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Herkes buyursun gelsin. Burada demokratik hakkımızı kullanıyor ve başkanlarımıza destek oluyoruz."

Kaynak: ANKA
Mersin Büyükşehir BelediyesiCumhuriyet Halk PartisiVahap SeçerPolitikaGüncelYargıSon Dakika

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