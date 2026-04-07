CHP'li Durmaz'dan taşocağına itiraz

07.04.2026 11:37
Kadim Durmaz, Tokat'ta planlanan taşocağının çevresel ve tarımsal etkilerini sordu.

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapılması planlanan patlatmalı taşocağı ve kırma-eleme tesisi'ne ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına iki ayrı soru önergesi vererek, projenin çevre, su kaynakları, tarım alanları ve kırsal yaşam üzerindeki etkilerinin açıklanmasını istedi.

Durmaz, projenin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda tarımsal üretim, içme ve sulama suyu güvenliği, kültürel mirasın korunması ve kırsal yaşamın sürdürülebilirliği açısından ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

Bölgedeki vatandaşların halihazırda mevcut taşocakları nedeniyle yoğun kamyon trafiği, tozlanma ve yol bozulmaları gibi sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu belirten Durmaz, yeni bir patlatmalı taşocağı faaliyetinin bu sorunları daha da artıracağını öne sürdü.

Durmaz, 13 Mart 2026 tarihinde meydana gelen Niksar merkezli 5,5 büyüklüğündeki depreme de dikkati çekti. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan, zemin yapısı ve doğal dengesi bakımından hassas bir bölgede patlatmalı üretim yapılmasının, yalnızca ruhsat ve izin prosedürleriyle açıklanamayacağını dile getiren Durmaz, deprem riski, heyelan ihtimali, zemin güvenliği ve kamu emniyeti boyutlarının da ayrıca ele alınması gerektiğini kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Durmaz, proje için ÇED başvurusu yapılıp yapılmadığını, sürecin hangi aşamada olduğunu, deprem sonrası yeni bir değerlendirme gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini, çevresel uygunluk ve güvenlik incelemesi yapılıp yapılmadığını, tarihi kalıntılar ile sit alanları bakımından koruma kurullarından görüş alınıp alınmadığını sordu.

Durmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde de bölgenin su kaynakları, tarım arazileri, bağ alanları, meyve-sebze üretimi ve hayvancılık faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin sorular yöneltti.

Kelkit Vadisi'nin yalnızca doğal yaşam bakımından değil, aynı zamanda üretim ve gıda güvenliği açısından da büyük önem taşıdığını ifade eden Durmaz, havzada patlatmalı üretim faaliyetlerinin telafisi güç sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Kaynak: ANKA

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi

12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri! Çok sayıda ekip sevk edildi
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:21
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
Advertisement
